NVAX Stock est un vol ici si vous croyez qu’il viendra à travers

Novavax (NASDAQ :NVAX) l’action pourrait se négocier dans une fourchette de capitalisation boursière de 100 milliards de dollars comme BioNTech (NASDAQ :BNTX) ou Moderna (NASDAQ :ARNm). Sauf que, contrairement à ces sociétés, Novavax n’a pas encore livré.

Source : Ascannio/Shutterstock.com

Il pourrait être parmi les entreprises les plus surveillées qui n’ont pas encore mis sur le marché un vaccin Covid-19.

Il y a peu de chances qu’il s’effondre comme Altimmune (NASDAQ :ALT) après avoir arrêté son vaccin nasal contre le Covid-19.

Par comparaison, Produits pharmaceutiques Inovio (NASDAQ :INO) est en voie de guérison après que le Brésil a approuvé son candidat vaccin.

Si Novavax peut se ressaisir bientôt, cela pourrait prendre le genre de trajet qui fait que les gens souhaiteraient être entrés plus tôt. Regardons de plus près.

Approbation pour lever le stock NVAX

Un responsable de l’Union européenne a déclaré à . que le bloc s’attend à ce que Novavax soumette bientôt des données clés. Il doit terminer la soumission des données à l’Agence européenne des médicaments avant de pouvoir obtenir l’approbation de l’Europe.

Selon le responsable de l’UE, cela pourrait arriver d’ici la fin septembre. Une fois qu’il l’aura fait, Novavax pourra remplir son contrat pour fournir jusqu’à 200 millions de doses.

Le responsable s’est exprimé sous couvert d’anonymat. Novavax n’a donné aucune indication sur son calendrier et n’a pas expliqué les raisons des retards dans la fourniture des données.

Plus il faut de temps pour expédier un produit, plus il perd des parts de marché au profit d’autres fournisseurs de vaccins. Le responsable de l’UE a déclaré qu’une décision sur l’approbation du vaccin était encore possible cette année, “tant qu’il n’y a plus de retards”.

Grosse perte au T2

Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires de Novavax a augmenté de 738,5% pour atteindre 298.02 millions de dollars. Il a perdu 4,75 $ par action sur la base des PCGR.

La grande perte est sans importance car les marchés valorisent l’entreprise sur la base de ses ventes de vaccins. La société a affirmé qu’elle était en passe d’atteindre 100 millions de doses mensuelles d’ici la fin du troisième trimestre. D’ici la fin du quatrième trimestre, il fournira 150 millions de doses.

« Nos succès cliniques au cours du deuxième trimestre réaffirment notre confiance dans le profil d’efficacité différencié du NVX-CoV2373 », a déclaré Stanley C. Erck, président et chef de la direction de Novavax.

Sa confiance suggère que la société n’affichera aucune déception dans les résultats de ses études cliniques.

« Nous continuons de voir la circulation de nouvelles variantes et un accès inéquitable au vaccin dans le monde », a-t-il ajouté.

Même si Novavax est le dernier en date à mettre un vaccin sur le marché, la demande récurrente soutiendra les volumes d’expédition. Non seulement les pays auront besoin du vaccin pour les injections de rappel, mais les variantes préoccupantes pourraient nécessiter des vaccinations deux fois par an.

Opportunité

Moderna et BioNTech ont démontré une forte protection initiale contre la variante, mais elle n’est pas à 100 %.

Les pays voudront un autre vaccin offrant des taux d’hospitalisation inférieurs à la variante delta. Novavax a le soutien de l’Organisation mondiale de la santé.

Le 5 août, elle a déposé un EUA auprès des organismes de réglementation en Indonésie et aux Philippines. Novavax a déclaré qu’il déposerait ensuite une demande d’utilisation d’urgence de l’OMS.

Les capacités de fabrication de Novavax sont prêtes à répondre aux commandes de vaccins une fois qu’elle reçoit l’approbation réglementaire.

Il a également le Japon comme l’un de ses clients prêt à prendre livraison. En février, Novavax et Takeda (NYSE :TAK) a finalisé un accord de licence. Takeda développera, fabriquera et commercialisera le vaccin candidat NVX-CoV2373 de Novavax.

Évaluation

Les rendements multi-ensacheuses de Moderna et BioNtech au cours de la dernière année suggèrent que l’action NVAX a plus de marge pour augmenter.

Les marchés paieront une évaluation riche pour NVAX sstock. En mai, le retard d’approbation de Novavax par la FDA a envoyé le titre à 120 $. En quelques semaines, les investisseurs optimistes ont rapidement récupéré des actions.

A Wall Street, quatre analystes proposent un objectif de cours à un an sur Novavax. L’objectif de prix moyen est d’environ 277 $, selon tipranks. La fourchette cible se situe entre 235 $ et 305 $.

Il est préférable pour les investisseurs d’accumuler des actions NVAX que de spéculer sur Inovio ou Altimmune.

Novavax a terminé le deuxième trimestre avec 807 millions de dollars en espèces. Sa situation de trésorerie a atteint 1,1 milliard de dollars en raison de paiements provenant de contrats d’achat anticipés.

Le bilan solide financera les coûts opérationnels de Novavax. À l’inverse, les petites entreprises de biotechnologie sont confrontées à des problèmes de trésorerie constants. Ils ont besoin de lever des fonds, souvent en vendant des actions, pour financer les activités de recherche.

Peu d’investisseurs ont maintenu le cap en détenant BNTX et MRNA. Ceux qui ont raté le gain peuvent considérer les actions NVAX à partir d’ici.

Le marché n’est pas encore saturé de fournisseurs de vaccins Covid, et jusqu’à présent, le marché est convaincu que Novavax deviendra le prochain grand fournisseur de vaccins dans le monde.

À la date de publication, Chris Lau n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Chris Lau est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Chris a plus de 20 ans d’expérience en investissement dans le marché boursier et dirige le marché d’investissement de valeur à faire soi-même sur Seeking Alpha. Il partage ses choix d’actions afin que les lecteurs obtiennent des informations originales qui aident à améliorer les retours sur investissement.