NVAX STOCK: Les enfants sont-ils la solution au problème des vaccins de Novavax?

Nicholas Chahine d’InvestorPlace, l’un de nos meilleurs analystes en investissement, a récemment fait valoir que Novavax (NASDAQ:NVAX) la fenêtre d’opportunité se fermait rapidement. Si vous possédez des actions NVAX, ce n’est pas ce que vous voulez entendre après que la société a retardé le dépôt d’une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) américaine jusqu’au deuxième trimestre.

Source: Ascannio / Shutterstock.com

Cela fait un moment que j’ai écrit pour la dernière fois sur le candidat vaccin – décembre 2020, pour être exact. Mais la dernière fois que j’ai écrit sur Novavax, j’étais toujours très optimiste quant à ses chances d’obtenir une place à la table des vaccins Covid-19.

Cependant, les statistiques récentes sur la vaccination m’amènent à me demander si mon collègue n’a pas raison.

Le Canada passe les États-Unis

Je reçois un bulletin électronique quotidien gratuit appelé The Peak. Bien que non affilié, c’est comme une version canadienne de Morning Brew. Quoi qu’il en soit, ils ont une section de suivi des vaccins. Il y a quelques semaines, l’écart entre les Canadiens qui avaient reçu au moins un vaccin et ceux des États-Unis était énorme. Vous pouvez y conduire un 18 roues.

Ce matin, les États-Unis étaient à 47,2%, à peine 100 points de base de plus que le Canada. Sans surprise, CTV a publié un article le 18 mai selon lequel le taux de vaccination contre le Covid-19 au Canada était susceptible de dépasser celui des États-Unis cette semaine-là.

Essentiellement, le Canada a vacciné 0,90% de la population chaque jour au cours des sept derniers jours, comparativement à 0,22% aux États-Unis.

«Il y a deux mois, les États-Unis avaient vacciné trois fois la proportion de leur population que le Canada avec une seule dose, ayant vacciné 22,03% de leur population le 17 mars. jour », a déclaré l’article de CTV.

Près de deux fois plus d’Américains ont déclaré qu’ils n’obtiendraient pas une chance par rapport aux Canadiens. Faut-il s’étonner que le gouvernement canadien craigne de laisser les Américains entrer au pays?

Si la mentalité canadienne était présente en Amérique, Novavax serait dans une bien meilleure position aujourd’hui. Mais pour le moment, il semble que la plupart des adultes qui veulent un vaccin aux États-Unis en aient obtenu un. Cela laisse les 22% qui en auront certainement ou probablement pas un et les enfants de moins de 18 ans.

Les enfants de moins de 18 ans, la clé du stock NVAX

Novavax a annoncé en mai qu’il étendrait son essai clinique de phase 3 pour inclure les enfants âgés de 12 à 17 ans. Il testera jusqu’à 3 000 patients pédiatriques dans 75 sites à travers les États-Unis. Chaque patient recevra deux doses de NVX-CoV2373 à 21 jours d’intervalle.

À ce jour, la statistique la plus importante obtenue à partir des essais précédents de Novavax est que le vaccin est efficace à 100% pour empêcher les patients de sortir de l’hôpital et les protéger contre les maladies graves.

Le New York Times a rapporté plus tôt en mai que seulement 9% des adultes américains qui ont l’intention de se faire vacciner ne l’ont pas fait. C’était une baisse par rapport à 30% en mars. Cela signifie que si les États-Unis veulent se rapprocher de l’immunité collective, ils devront vacciner les jeunes.

Malheureusement, il semble que les parents ne soient pas trop désireux de faire vacciner leurs enfants. La même étude suggère qu’environ 30% seulement des parents feront vacciner leurs enfants de 12 à 15 ans dès que l’un d’entre eux sera disponible. Un autre 23% ne le permettra pas.

De toute évidence, les Américains ont des opinions divergentes sur le sujet. Je ne peux pas parler de leur point de vue sur le vaccin, mais je peux partager mon opinion sur la probabilité que Novavax remporte une partie du programme de vaccination Covid-19.

De nombreuses opportunités d’augmentation du stock NVAX

Comme les investisseurs le savent déjà, Novavax a accepté de fournir 110 millions de doses aux États-Unis.S’il ne reste plus d’adultes consentants à qui administrer ces doses et que des vaccinations sont ouvertes pour les enfants de 17 ans et moins, Novavax devrait être en mesure de respecter son accord avec le gouvernement américain. .

Si les États-Unis ne peuvent pas les prendre, il y a beaucoup de pays en dehors des États-Unis qui aimeraient avoir le vaccin Novavax. Je suis sûr que l’entreprise pourrait trouver un autre acheteur – peut-être même un pays comme le Canada, dont les citoyens ne sont pas aussi sceptiques.

Pour cette raison, je garde toujours l’espoir que Novavax obtiendra son homonyme et deviendra le développeur d’un véritable vaccin. Et tout cela pourrait être dû aux enfants. Dans ce cas, le prix de l’action NVAX peut remonter à 200 $ et au-delà.

Nous le saurons assez tôt.

À la date de publication, Will Ashworth ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Will Ashworth a écrit sur les investissements à plein temps depuis 2008. Les publications où il a paru incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il habite à Halifax, en Nouvelle-Écosse.