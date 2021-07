NVAX Stock n’est pas pour les âmes sensibles

in

Actionnaires d’une société de biotechnologie Novavax (NASDAQ :NVAX) continuent de faire des montagnes russes de hauts et de bas, et beaucoup se demandent peut-être quand ils pourront quitter le stock NVAX.

Source : Ascannio/Shutterstock.com

L’action NVAX a atteint un sommet sur 52 semaines à 331,68 $ par action le 8 février. Il a ensuite chuté de 54% avant de rebondir et de grimper de 70%. Cependant, après avoir culminé à 257,67 $ le 27 avril, le titre a de nouveau plongé, chutant de 53% pour atteindre un plancher de 121 $. L’action Novavax est à nouveau en hausse, augmentant de 58% depuis la mi-mai à son niveau actuel de 191,85 $. Les fluctuations ont été importantes, dramatiques et ont obligé les actionnaires à s’accrocher toute leur vie.

Le vaccin Covid-19 tant attendu de la société étant maintenant sur le point d’être approuvé par les autorités réglementaires, les actionnaires espèrent que le stock de NVAX se stabilisera enfin et évoluera de manière moins erratique.

Vaccin efficace

Le 14 juin, Novavax a annoncé que son vaccin Covid-19, officiellement appelé « NVX-CoV2373 », s’est avéré efficace à 93 % contre le Coronavirus et ses variantes dans un essai clinique de phase 3. Le vaccin était efficace à 100% contre les versions sévères du Covid-19. La société basée à Gaithersburg, dans le Maryland, a déclaré qu’elle déposerait une “autorisation d’utilisation d’urgence” de son vaccin auprès de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis au troisième trimestre de cette année.

D’ici la fin de 2021, Novavax a annoncé qu’elle produira 150 millions de doses de vaccins par mois et prévoit de les expédier dans les pays en développement qui ont du mal à s’approvisionner en vaccins. Novavax a déjà signé des accords pour fournir plus de 300 millions de doses de son vaccin à des pays du monde entier, notamment en Inde où Covid-19 continue de sévir dans la population. Au total, Novavax a obtenu environ 2 milliards de dollars de financement pour son vaccin Covid-19.

En retard à la fête

Une grande partie de la volatilité des actions NVAX est due au fait que la société est en retard pour la fête du vaccin Covid-19. Novavax a une opportunité de marché importante en fournissant son vaccin aux pays en développement, et son vaccin pourrait également être utilisé pour fournir les rappels nécessaires aux personnes alors que les anticorps contre Covid-19 diminuent. Cependant, la société a raté l’occasion de vendre son vaccin à des pays riches tels que les États-Unis, le Canada, l’Allemagne et l’Australie.

Le vaccin Covid-19 de Novavax fait suite à trois autres injections Covid-19 qui ont déjà été approuvées pour une utilisation d’urgence par la FDA. Vaccins de Pfizer (NYSE :PFE), Moderna (NASDAQ :ARNm) et Johnson & Johnson (NYSE :JNJ) a battu Novavax sur le marché et s’est taillé la part du lion des ventes dans les principaux pays industrialisés. Des responsables fédéraux à Washington, DC ont déclaré qu’ils avaient déjà plus qu’assez de doses de vaccins Covid-19 pour inoculer l’ensemble de la population américaine avec deux doses.

À ce jour, plus de 150 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés contre Covid-19, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Au-delà de la pandémie

En dehors de la pandémie, Novavax est surtout connu pour développer des vaccins contre la grippe (vaccins contre la grippe), ainsi qu’un vaccin expérimental contre la maladie mortelle Ebola qui est principalement confinée à l’Afrique subsaharienne. Cependant, bien qu’étant en affaires depuis 1987, Novavax n’a jamais commercialisé avec succès un vaccin. S’il était approuvé par la FDA, son vaccin Covid-19 serait le premier que la société commercialiserait avec succès.

Novavax continue d’exister en grande partie grâce à des subventions et des financements gouvernementaux. En 2015, Novavax a reçu une subvention de recherche de 89 millions de dollars de la Fondation Bill et Melinda Gates. Cependant, l’entreprise semble renverser la situation financièrement grâce à son jab Covid-19. Novavax a prévu un chiffre d’affaires de 5,23 milliards de dollars pour son exercice actuel 2022 et un bénéfice par action (BPA) de 30,21 dollars pour l’ensemble de l’année également.

Au premier trimestre de cette année, Novavax a déclaré un chiffre d’affaires de 447 millions de dollars, en grande partie grâce aux ventes avancées de son vaccin Covid-19. C’était presque autant que les 475 millions de dollars de revenus que la société a déclarés pour l’ensemble de son dernier exercice.

Achetez des actions NVAX si vous pouvez supporter la volatilité

Alors que Novavax est clairement sur la bonne voie avec son vaccin Covid-19, la volatilité qui a fait trembler le cours des actions de la société ne devrait pas prendre fin de si tôt. On peut s’attendre à ce que l’action NVAX connaisse des pics et des vallées alors que les investisseurs ont du mal à évaluer à quel point le vaccin Covid-19 sera bénéfique pour l’entreprise. Au cours des deux prochaines années, le NVX-CoV2373 contribuera sûrement à améliorer les finances de l’entreprise. Mais à long terme, le pipeline de produits potentiels de Novavax est mince.

Les investisseurs ne devraient acheter des actions NVAX que s’ils peuvent supporter la volatilité qui l’accompagne. L’objectif de cours médian que les analystes ont pour l’action Novavax est de 272 $ par action, ce qui serait 40 % plus élevé que celui où l’action se négocie actuellement. L’estimation haute de l’action est de 294 $ par action.

Divulgation: A la date de publication, Joël Baglole n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.