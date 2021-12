NVAX Stock Pops alors que l’OMS accorde l’utilisation d’urgence des vaccins à Novavax. 8 choses à savoir.

Alors que la variante omicron prend de la vitesse, les investisseurs se tournent vers les stocks de vaccins qui pourraient potentiellement en profiter. Les États-Unis enregistrent actuellement en moyenne 121 107 nouveaux cas de Covid-19 par jour et ne montrent aucun signe de ralentissement. À New York, le pourcentage de personnes testées positives pour Covid-19 a doublé en trois jours cette semaine. Le Dr Jay Varma, professeur à Cornell et conseiller principal en santé du maire de New York, a tweeté que « nous n’avions jamais vu cela auparavant à #NYC ». Cependant, de bonnes nouvelles de Novavax (NASDAQ :NVAX) fait aujourd’hui monter en flèche le stock de NVAX et donne un peu d’espoir au milieu de cette prochaine phase de la pandémie.

Du côté positif, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé ce matin qu’elle approuvait Covovax comme vaccin à utiliser en cas d’urgence. Covovax est le vaccin contre le coronavirus à deux doses de Novavax qui peut être conservé dans un réfrigérateur normal jusqu’à six mois, ce qui le rend idéal pour les pays internationaux en raison des délais d’expédition.

Le Dr Mariângela Simão, directrice générale adjointe de l’OMS, a commenté l’approbation :

« Même avec l’émergence de nouvelles variantes, les vaccins restent l’un des outils les plus efficaces pour protéger les personnes contre les maladies graves et la mort dues au SRAS-COV-2. Cette liste vise à accroître l’accès notamment dans les pays à faible revenu, dont 41 n’ont toujours pas pu vacciner 10 % de leur population, tandis que 98 pays n’ont pas atteint les 40 %.

Avec la liste d’utilisation d’urgence (EUL) à l’esprit, les actions NVAX se négocient en hausse de 4% ce matin. Plongeons dans les détails du vaccin Covovax.

Ce qu’il faut savoir sous le nom de NVAX Stock Pops après l’approbation de l’OMS

Selon les résultats d’un essai clinique de phase 3 plus tôt cette semaine, Covovax est efficace à 90,4 % contre les infections et à 100 % contre les maladies modérées à graves. L’essai a été mené auprès de 29 949 adultes aux États-Unis et au Mexique. Environ les deux tiers des participants ont reçu le vaccin Covovax, tandis que l’autre tiers a reçu un placebo salin. Au cours des trois prochains mois, 77 des participants à l’étude ont été testés positifs pour Covid-19. Sur ce nombre, 14 personnes avaient reçu de vrais vaccins, tandis que les 63 autres personnes ont reçu des placebos. De plus, aucune maladie modérée ou grave n’a été signalée chez les participants qui ont reçu le vaccin. Cependant, le vaccin n’a été testé que contre la variante alpha, qui était la souche dominante en circulation au moment de l’étude. Novavax a déclaré qu’ils testent actuellement si le vaccin est efficace contre la variante omicron. De plus, la société a commencé à développer un vaccin spécifique à l’omicron qui sera bientôt testé. De plus, le vaccin de Novavax a reçu l’autorisation en Indonésie le mois dernier et est actuellement en attente d’approbation au Japon. Le vaccin sera produit par le Serum Institute of India sous licence de Novavax. De plus, il sera lancé dans les six prochains mois.

A la date de publication, Eddie Pan n'avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.