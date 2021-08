NVAX Stock pourrait rester un gagnant, malgré son statut « également couru »

in

Dans mon dernier article sur Novavax (NASDAQ :NVAX) stock, j’ai expliqué pourquoi les actions dans le jeu du vaccin Covid-19 avaient de la place pour éclater. Même si l’entreprise fait face à de nombreux défis avec son concurrent «également couru». Chose intéressante, peu de temps après la publication de cet article, un « pop » est peut-être en train de se produire.

Source : Ascannio/Shutterstock.com

Peu de temps après avoir appris qu’il retardait à nouveau sa soumission à la Food and Drug Administration (FDA) pour le NVX-CoV2373, le titre a rapidement rebondi. Au moment d’écrire ces lignes, la tendance est toujours à la hausse. Pourquoi les investisseurs sont-ils si optimistes, malgré le revers de la FDA ? Chalk up à une croyance accrue dans Covid-19 devenant un virus endémique.

C’est-à-dire quelque chose qui s’apparente au rhume, un virus mutant contre lequel il faut être vacciné chaque année. Les discussions sur la piste « booster shot » pourraient profiter aux fabricants des vaccins actuellement disponibles sur le marché américain. Pourtant, en plus d’enchérir Pfizer (NYSE :PFE) et Moderna (NASDAQ :ARNm) sur cette nouvelle, les investisseurs voient une opportunité avec des stocks de vaccins dits «également gérés» comme celui-ci également.

Le meilleur de tous? Ceci s’ajoute à son catalyseur existant, la capacité d’obtenir un succès commercial sur les marchés étrangers. En supposant que l’entreprise atteigne ses prévisions de bénéfices, l’action enregistre de gros gains, car les investisseurs accordent à l’entreprise une valorisation plus élevée. Dans cet esprit, acheter aujourd’hui peut rester une opportunité forte.

Pourquoi Booster News pourrait « booster » le cas Bull pour NVAX Stock

Son candidat vaccin n’a peut-être pas encore d’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) aux États-Unis. Pourtant, certains commencent à le voir comme un bénéficiaire possible des « injections de rappel » faisant partie intégrante de la « nouvelle normalité » post-Covid. Bien sûr, les « pionniers » sur le marché des vaccins mentionnés ci-dessus ont plus à gagner de ce catalyseur.

Pourtant, il peut y avoir un moyen pour lui de donner également un « boost » à l’action NVAX (jeu de mots). Jusqu’à présent, les vaccins « mix and match » semblent non seulement sûrs, mais aussi efficaces. Compte tenu des résultats encourageants de l’étude sur les injections de rappel NVX-CoV2373, un scénario pourrait se produire dans lequel ceux qui ont initialement reçu Pfizer, Moderna ou même le Johnson & Johnson (NYSE :JNJ) abattu, décidez d’aller avec ce candidat comme booster.

Le déploiement retardé du candidat vaccin Covid-19 de Novavax aux États-Unis limite considérablement son potentiel sur le marché américain. Pourtant, avec le marché « booster » qui compense peut-être une partie de la différence ? En plus du catalyseur des ventes à l’étranger, il y a maintenant plus à suggérer que la société pourrait atteindre ou dépasser ses prévisions de bénéfices pour 2022.

Si c’est le cas? Les actions peuvent avoir une chance de se redresser bien au-dessus des prix d’aujourd’hui (environ 253,61 $ par action), principalement si les investisseurs lui attribuent un multiple de bénéfices à terme plus élevé.

Encore une histoire d’extensions multiples

Le catalyseur d’appoint vient peut-être d’émerger. Mais dans l’ensemble, la justification de mon cas de taureau pour les actions NVAX reste la même. Autrement dit, s’il peut atteindre des projections d’au moins 32,30 $ par action l’année prochaine, le titre pourrait connaître une appréciation massive, les investisseurs passant d’un ratio cours/bénéfice (P/E) à terme d’environ 7,9x à un. bien dans les deux chiffres.

Bien sûr, un passage de 7,9x à 10x ne mettrait pas exactement le monde en feu. Un mouvement de prix de 253,61 $ à environ 323 $ par action représenterait un rendement d’environ 27,4%. Solide, mais pas époustouflant. Là encore, qui peut dire que les résultats de l’entreprise ne seront pas bien au-dessus du consensus des analystes ? Alors qu’il résout ses problèmes d’approvisionnement passés et verrouille davantage d’accords internationaux de vaccins ?

Les bénéfices de l’année prochaine pourraient atteindre le sommet des projections, qui prévoient 46,33 $ de bénéfices. Même à un modeste multiple de 10x, ce serait toujours un cours de 463,30 $, soit 82,7% au-dessus des prix d’aujourd’hui. Mieux encore, avec la longue piste possible pour les boosters ? Il n’est peut-être plus logique de réduire fortement ses bénéfices de Covid-19 en tant qu’événement ponctuel. Au lieu de cela, une expansion multiple supplémentaire, jusqu’à 15x ou même 20x les bénéfices à terme, peut être envisagée.

Certes, cela peut être plus exagéré. Cependant, même avec des calculs au fond de l’enveloppe tels que ceux-ci, il est facile de voir que le stock NVAX a beaucoup plus de marge de manœuvre que ses sceptiques ne l’ont supposé.

Peut-être un « aussi couru », mais vous ne pouvez pas nier que Novavax a suffisamment de place pour courir

Les investisseurs peuvent être plus hésitants à donner aux actions de Novavax le genre de coup de pouce qu’ils ont donné aux actions de Pfizer, le partenaire vaccin de Pfizer BioNTech (NASDAQ :BNTX), Moderna et J&J. Pourtant, je ne le mettrais pas dans le même camp que les stocks de vaccins “également gérés” de bonne foi, tels que CureVac (NASDAQ :CVAC) et Ocugen (NASDAQ :OCGN).

Son candidat vaccin n’était peut-être pas le premier en lice. Mais maintenant, avec encore plus de moyens pour que les actions NVAX montent en flèche à partir d’ici, le moment est peut-être venu d’acheter.

A la date de publication, Thomas Niel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Thomas Niel, contributeur pour InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions individuelles pour des publications en ligne depuis 2016.