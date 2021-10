NVAX Stock vient de faire une grosse pause grâce au Royaume-Uni

La dernière fois que j’ai écrit sur Novavax (NASDAQ :NVAX) était début octobre. L’action NVAX se faisait marteler aux nouvelles Merck (NYSE :MRK) et Biothérapeutique Ridgeback développaient une pilule antivirale Covid-19. J’ai suggéré que son stock était maudit.

Source : Ascannio/Shutterstock.com

Avance rapide jusqu’à fin octobre. Les actions de Novavax étaient à nouveau sous le choc en raison de l’article du 19 octobre de Politico qui affirmait que la société était dépassée et ne serait pas en mesure de fournir un vaccin de qualité de manière cohérente.

« [T]Trois personnes proches du dossier ont déclaré qu’elles n’étaient pas convaincues que la société disposait des ressources nécessaires pour reproduire un vaccin de haute qualité de manière cohérente – une référence que Novavax doit atteindre avant cette date », a rapporté Politico.

« Ces mêmes personnes ont déclaré que Novavax pourrait potentiellement résoudre ses problèmes de fabrication et obtenir une licence complète d’ici la fin de 2022. »

Même s’il y a de bonnes nouvelles dans la citation ci-dessus, la plupart des investisseurs n’ont emporté que la première partie. Ou, ils pensaient que l’opportunité serait passée d’ici la fin de 2022. Quoi qu’il en soit, l’action NVAX était en baisse de 16% pour la semaine terminée le 26 octobre, se négociant à son plus bas niveau depuis mai.

L’entreprise a rapidement réagi à l’histoire de Politico, mais le mal était déjà fait.

Il semblait que Novavax ne pouvait pas faire de pause. Et puis il en a eu un.

NVAX Stock obtient un boost au Royaume-Uni

La grande rupture de la société est peut-être survenue le 27 octobre lorsqu’elle a annoncé qu’elle avait déposé une demande d’autorisation pour son candidat vaccin Covid-19 auprès de l’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA). Il s’agit du premier vaccin Covid-19 à base de protéines au Royaume-Uni

« Cette soumission rapproche considérablement Novavax de la livraison de millions de doses du premier vaccin COVID-19 à base de protéines, construit sur une plate-forme vaccinale éprouvée et bien comprise qui a démontré une efficacité élevée contre plusieurs souches du coronavirus », a déclaré Stanley C. Erck , président et chef de la direction de Novavax.

L’action NVAX a gagné 6% sur les nouvelles. Les investisseurs réfléchissent à ce que l’autorisation britannique possible signifie pour ses revenus futurs. Il est possible que cela devienne le coup de rappel de choix en dehors des États-Unis

C’est certainement une nouvelle bien nécessaire.

Le rapport risque/rendement de l’action NVAX reste favorable

Comme je l’ai dit dans l’introduction, la société a répondu rapidement aux allégations selon lesquelles elle ne pouvait pas adapter sa chaîne d’approvisionnement pour répondre à la demande mondiale de son vaccin.

« Nous avons fait des progrès significatifs dans la mobilisation d’un réseau de fabrication mondial au cours des 18 derniers mois avec des sites qui produisent désormais régulièrement des produits de haute qualité à l’échelle commerciale sur plusieurs sites à travers le monde. Notre chaîne d’approvisionnement mondiale devrait atteindre une capacité de 150 millions de doses par mois d’ici la fin du quatrième trimestre », a déclaré son communiqué de presse du 20 octobre.

La déclaration a poursuivi en disant qu’au cours des deux prochaines semaines, elle terminerait les soumissions réglementaires nécessaires dans plusieurs pays développés – le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et l’ensemble de l’Union européenne – et certains marchés émergents, dont l’Inde, l’Indonésie , et les Philippines.

Si, et c’est un gros si étant donné que l’entreprise semble maudite, elle peut convaincre certains de ces endroits qu’elle peut faire le travail ; Novembre devrait être un retour explosif à 200 $ ou plus.

Ainsi, un investisseur agressif doit se demander si une autre nouvelle négative est suffisante pour le renverser davantage ? Il ne s’est pas négocié en dessous de 100 $ pendant plus de quelques jours depuis juillet 2020.

Cependant, les nouvelles du Royaume-Uni ont certainement endigué la marée.

Si vous en achetez maintenant, avec la possibilité d’en acheter plus plus tard s’il se négocie plus près de 100 $, vous obtiendrez un prix moyen bien meilleur.

Compte tenu des 1,75 milliard de dollars qu’il a reçus de l’opération Warp Speed, je pense que le gouvernement fédéral a tout intérêt à voir cela jusqu’à sa conclusion la plus positive.

Alors que la Food and Drug Administration pourrait ne pas donner son feu vert à son vaccin avant 2022, les autorisations accordées dans d’autres pays comme le Royaume-Uni peuvent l’occuper suffisamment peu importe ce qu’il fait aux États-Unis.

Ce que nous savons, c’est que les essais ont montré que le vaccin de Novavax a moins d’effets secondaires que l’un ou l’autre Moderna (NASDAQ :ARNm) ou Pfizer (NYSE :PFE) vaccins.

J’ai eu le vaccin Moderna pour mon deuxième coup et il m’a frappé au cul pendant une journée entière, et j’ai 56 ans en bonne santé. Je prendrais volontiers un rappel Novavax pour compléter le tiercé Covid-19 de AstraZeneca (NASDAQ :AZN), Moderna et Novavax.

La volatilité reste en jeu

Pour acheter des actions NVAX à ce stade de la procédure, vous aurez besoin de mains en diamant. Il ne fait aucun doute dans votre esprit pourquoi vous vous lancez dans la mêlée. Toute mauvaise nouvelle à ce stade – un rejet du Royaume-Uni étant un élément négatif majeur – écrasera presque certainement le moral de ceux qui détiennent à long terme.

Chris Markoch d’InvestorPlace a discuté de sa volatilité à la mi-octobre.

« Il y a beaucoup de bruit avec le stock NVAX en ce moment. Et pour être clair, ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles. Comme les conditions météorologiques changeantes, il existe une gamme de résultats possibles avec Novavax. Si vous êtes à l’aise avec cela, alors mon dernier conseil est de garder les yeux ouverts et vos ordres stop loss en place », a écrit Markoch le 12 octobre.

De l’avis de mon collègue, les meilleurs gains de l’action Novavax ont déjà été obtenus – du 1er mai 2020 à son plus haut historique le 8 février 2021, l’action s’est appréciée d’environ 1 800 % – donc la possibilité d’une nouvelle performance exigerait que le cours actuel de son action monte en flèche à plus de 2 400 $.

Cela ne se produit pas. Même pas près. Comme mon collègue l’a dit, il doit fournir des réponses le plus tôt possible. À mesure que chaque jour passe, les investisseurs deviennent plus pessimistes, pas moins.

La ligne de fond

Je continue de pencher pour une fin heureuse dans l’histoire de Novavax. L’annonce britannique aide certainement. Cela dit, je ne suis pas disposé à recommander ses actions à quiconque autre que les investisseurs les plus risqués.

« Malgré les nouvelles de Merck, je pense toujours que les actionnaires de Novavax seront récompensés à l’avenir. Donc, si vous n’avez pas acheté NVAX, ce serait le bon moment pour acheter des actions en laissant de côté un peu d’argent au cas où il baisserait davantage », ai-je écrit le 8 octobre.

Depuis lors, l’histoire de Politico a chuté et le cours de son action a encore baissé, laissant tous les investisseurs, sauf les plus expérimentés, trembler dans leurs bottes.

Alors que Novavax ne semblait pas faire de pause, le moment est peut-être idéal pour tenter sa chance avec son vaccin Covid-19. Si vous tentez votre chance et en achetez, vous avez beaucoup plus de courage que moi.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse.