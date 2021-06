NVDA : Pourquoi Nvidia est le n°1 des actions les plus en vogue aujourd’hui

Nvidia (NASDAQ :NVDA) est en mouvement aujourd’hui alors que ses actions se hissent au sommet de la liste des tendances vendredi.

Source : JHVEPhoto / Shutterstock.com

Cela a probablement amené certains investisseurs à se demander pourquoi Nvidia est aujourd’hui l’action la plus tendance. Tout cela a à voir avec le discours du PDG de l’entreprise lors de la récente conférence Six Five Summit et CogX.

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a passé son temps lors des conférences à discuter de plusieurs sujets importants pour la société de cartes graphiques. Le principal d’entre eux était son projet de fusion avec ARM. Il a parlé du potentiel inc combinant la technologie CPU d’ARM avec sa propre technologie d’intelligence artificielle.

Voici une partie de ce que Huang a dit lors de la conférence, tel que collecté par Yahoo Finance !

« Le Royaume-Uni a toutes les raisons d’être fier d’Arm, de ses réalisations et de ses contributions au monde. Nous avons la ferme intention non seulement de poursuivre ce travail, mais aussi d’investir pour en faire plus là-bas… Nous voulons aider le Royaume-Uni à devenir un centre de développement d’IA de classe mondiale.

En plus de cela, l’action NVDA a récemment fait l’objet de quelques objectifs de cours plus élevés de la part des analystes. Le premier d’entre eux s’est produit hier lorsque l’analyste de Jefferies, Mark Lipacis, a fait passer le prix de l’objectif de cours de l’entreprise pour les actions NVDA de 740 $ par action à 854 $ par action.

La deuxième augmentation de l’objectif de cours pour l’action NVDA est sortie aujourd’hui et l’analyste de Bank of America Vivek Arya est derrière. L’analyste a mis à jour l’objectif de cours de la société pour NVDA de 800 $ par action à 900 $ par action.

L’action NVDA était en hausse de 3% vendredi matin.

À la date de publication, William White n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.