NVDA Stock a une piste de croissance incroyable devant elle

celui de Nvidia (NASDAQ :NVDA) les activités principales ont tourné à plein régime, et son passage à d’autres secteurs verticaux rentables a entraîné une croissance constante du chiffre d’affaires. La valeur marchande de l’entreprise a augmenté à un rythme incroyable au cours de la dernière décennie. Pourtant, l’action NVDA a encore une tonne de potentiel avec de nouveaux catalyseurs qui amplifieront la croissance à long terme.

Source : Shutterstock

Le spécialiste des graphismes a annoncé des résultats spectaculaires pour son deuxième trimestre, avec un chiffre d’affaires total en hausse de 68% d’une année sur l’autre pour atteindre un record de 6,51 milliards de dollars et des marges brutes atteignant un incroyable 66,7%.

Le rapport du deuxième trimestre met en évidence le succès des activités principales de l’entreprise. Cependant, les petites entreprises de Nvidia sont également très prometteuses et ont le potentiel de devenir d’énormes moteurs de croissance pour l’entreprise. Regardons de plus près.

Les activités principales de Nvidia se renforcent

Les revenus des jeux – le pain et le beurre de Nvidia – ont augmenté de 85 % au deuxième trimestre par rapport au même trimestre il y a un an pour atteindre un record de 3,06 milliards de dollars. Cela était dû en partie à la forte demande pour les GPU de la série GeForce RTX 30 de la société.

Ce n’est un secret pour personne, l’industrie du jeu vidéo a été un moteur de croissance majeur pour Nvidia ces dernières années, et la popularité croissante des jeux en nuage sera une aubaine majeure pour l’entreprise à l’avenir.

Selon la société d’analyse de jeux et d’e-sports et d’études de marché Newzoo, le marché mondial des services de jeux en nuage atteindra 1,6 milliard de dollars cette année, avec 23,7 millions d’utilisateurs. D’ici 2024, on estime que les services de jeux en nuage généreront 6,5 milliards de dollars de revenus annuels mondiaux.

Nvidia a déjà fait des percées dans le secteur des jeux en nuage avec son service GeForce NOW, qui a été lancé en février 2020 et compte plus de 10 millions d’abonnés. Le service est livré avec des plans de base et premium qui coûtent respectivement 5 $ et 9,99 $ par mois. Le plan premium offre aux joueurs une bibliothèque de 1 000 jeux PC sur sa plate-forme, qui sont mis à l’échelle à une résolution plus élevée.

La société ouvre de nouveaux centres de données et met à niveau ceux qui existent déjà pour capter une plus grande part du marché des jeux en nuage. Et en parlant de centres de données, le deuxième plus grand segment d’activité de Nvidia a connu une augmentation de 35% de ses revenus par rapport à la période de l’année précédente à 2,37 milliards de dollars, un autre record pour l’entreprise.

Un regard sur les autres activités de Nvidia

D’après le rapport du deuxième trimestre, les autres activités de Nvidia ne représentent que 17% du chiffre d’affaires total. Cependant, ces segments ont le potentiel d’être d’importants générateurs d’argent sur la route.

Le segment de la visualisation professionnelle cible les clients qui ont besoin de plates-formes de calcul visuel et de GPU hautes performances pour une utilisation dans des applications de réalité virtuelle et de conception. Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre pour le segment a augmenté de 156% sur un an pour atteindre 519 millions de dollars. À mesure que l’utilisation de l’intelligence artificielle se développe dans une myriade d’industries professionnelles, la demande pour les produits Nvidia devrait également. Un analyste de Seeking Alpha a prédit que les revenus du segment pourraient atteindre 2,5 milliards de dollars l’année prochaine et 5 milliards de dollars d’ici 2025.

La partie des activités de Nvidia qui a connu la croissance la plus rapide au deuxième trimestre a été sa catégorie « OEM et autres », qui a vu ses revenus augmenter de 180 % d’une année sur l’autre pour atteindre 266 millions de dollars. La société a déclaré que cette croissance était principalement due à son processeur de minage de crypto-monnaie (CMP). Le marché de la cryptographie en plein essor pourrait permettre à Nvidia de générer plus d’un milliard de dollars par an grâce à son activité CMP, selon ce même analyste. Cependant, ils admettent que les risques réglementaires et la demande inégale d’équipements de crypto-minage rendent les prédictions difficiles.

Le segment automobile de Nvidia dont on parle le plus est peut-être son segment automobile, qui a vu son chiffre d’affaires augmenter de 37% par rapport à il y a un an pour atteindre 152 millions de dollars. La plate-forme de développement de véhicules autonomes de l’entreprise, appelée Nvidia Drive, a fait la une des journaux. Le mois dernier, Amazon (NASDAQ :AMZN) a signé un accord avec la plate-forme d’une entreprise de camionnage autonome Plus fabriquer au moins 1 000 camions autonomes équipés du système d’auto-conduite de Nvidia. Nvidia a également signé un accord avec un constructeur de camions Navistar (NYSE :VNI) et startup de camionnage autonome TuSimple commencer à produire des semi-remorques autonomes en 2024.

Le résultat sur les actions NVDA

L’action NVDA a augmenté de 55% au cours des 12 derniers mois, mais les actions se situent actuellement à environ 10% en dessous de leur plus haut historique, atteint il y a un mois. La société étant susceptible de continuer à croître à un rythme sain en raison de plusieurs facteurs, les investisseurs peuvent utiliser la récente déroute des actions technologiques pour acheter des actions à prix réduit.

En bref, il s’agit d’une action de croissance que vous devriez continuer à détenir à long terme.

À la date de publication, Muslim Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Muslim Farooque est un investisseur passionné et un optimiste dans l’âme. Joueur de longue date et passionné de technologie, il a une affinité particulière pour l’analyse des valeurs technologiques. Muslim est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en comptabilité appliquée de l’Université d’Oxford Brookes.