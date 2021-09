NVDA Stock montre enfin des signes de fatigue après son grand rallye

Nvidia (NASDAQ:NVDA) stoc s’est retiré des sommets de tous les temps après une course fulgurante après les bénéfices.

Source : Divers photographies / Shutterstock.com

L’action NVDA s’est négociée juste au-delà du niveau de 230 $ avant de finalement perdre de son élan.

Certes, une partie du rallye était justifiée étant donné le rythme des bénéfices et le discours conciliant de la Fed de Jackson Hole.

Le rallye implacable est maintenant allé trop loin, trop vite. Il est temps d’être un vendeur de NVDA sur tout autre mouvement supérieur. Les résultats ont été publiés le 18 août.

Nvidia a battu à la fois le haut et le bas avec des revenus de 6,51 milliards de dollars et un BPA de 1,04 $, dépassant juste les estimations de 6,33 milliards de dollars et de 1,01 $. La société a également guidé à la hausse car la demande de puces reste forte face à une offre limitée.

Les bénéfices et les revenus resteront probablement élevés au cours des prochains trimestres. Ils feraient mieux compte tenu des valorisations historiquement riches de l’action NVDA.

Le rapport P/S actuel s’élève désormais à un peu plus de 26x. Cela représente de loin le multiple le plus élevé de la dernière décennie.

C’est d’autant plus étonnant que l’action NVDA est désormais la huitième plus grande action américaine en termes de capitalisation boursière. Il sera difficile de continuer à croître au même rythme étant donné la capitalisation boursière actuelle de 557 milliards de dollars simplement en raison de la taille de Nvidia.

Les arbres ne poussent pas éternellement vers le ciel.

Prise de vue technique sur l’action NVDA

Les actions Nvidia ont atteint des valeurs de surachat le 31 août avant de finalement s’affaiblir.

Le RSI à neuf jours a franchi le niveau 70 mais est repassé en dessous. L’élan a également atteint son paroxysme avant de s’adoucir. MACD a dépassé les niveaux les plus élevés de l’année dernière. NVDA se négocie à une forte prime par rapport à la moyenne mobile de 20 jours.

Les quatre dernières fois où ces indicateurs se sont alignés de la même manière, ont marqué des sommets importants à court terme pour l’action NVDA, comme le montre le graphique.

Les actions ont ensuite reculé jusqu’à la moyenne mobile de 20 jours. Recherchez à nouveau la même action de prix sur Nvidia.

Je n’ai pas toujours eu une opinion baissière sur l’action NVDA. Mon précédent article du 23 juillet avait un ton résolument haussier. Nvidia se négociait dans la zone de 195 $ à l’époque et j’ai recommandé de vendre un écart de vente haussier d’août hors du cours.

Cela s’est avéré rentable. L’action NVDA a augmenté de près de 15% depuis cette époque et mon opinion a changé car le prix compte.

Ainsi, pour se positionner en vue d’un repli ou au moins d’une période de consolidation, un écart d’appel baissier hors de la monnaie est logique.

La vente à découvert d’actions NVDA est à la fois coûteuse du point de vue de la marge et risquée. Vendre un écart de risque défini en dehors de la monnaie offre un rendement solide tout en ayant un coussin intégré pour que les actions NVDA évoluent contre vous. Ces deux éléments sont essentiels dans cet environnement de marché global.

Comment l’échanger

Vendez NVDA Oct 245 $ / 247,50 $ d’écart d’achat pour un crédit net de 45 cents.

Le gain maximum sur le commerce est de 45 $ par propagation. Le risque maximum est de 205 $ par spread. Le rendement du risque est de 21,95 % pour la période de détention de 45 jours (environ 400 % annualisé).

Les bénéfices sont dus le 17 novembre. Le spread expirera bien avant cette date pour éviter tout risque lié aux bénéfices. Le prix d’exercice court de 245 $ offre un coussin haussier de 9,45% au cours de clôture de 223,85 $ de l’action NVDA. Il est également bien au-dessus du plus haut historique de clôture de 226,88 $.

À la date de publication, Tim Biggam n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Tim a passé 13 ans en tant que stratège en chef des options chez Man Securities à Chicago, 4 ans en tant que stratège en chef des options chez ThinkorSwim et 3 ans en tant que teneur de marché pour First Options à Chicago. Tim est apparu sur PBS et le rapport Nightly Business, tout en maintenant une apparition hebdomadaire sur Bloomberg TV et CBOE-TV pour discuter de tout, de la volatilité aux LEAP. Tim a également été invité pour des apparitions récurrentes sur le Volatility Playbook de CNBC.