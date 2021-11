NVDA Stock peut-il détrôner Facebook ? Ce qu’il faut savoir sur les plans Metaverse de Nvidia.

La crise de la chaîne d’approvisionnement pose des difficultés aux producteurs d’électronique qui dépendent des semi-conducteurs. Une entreprise qui produit les composants réels, cependant, trouve des moyens de s’adapter. Nvidia (NASDAQ :NVDA) est connu pour son travail de conception et de production de différentes puces. L’action NVDA a été dans le vert toute la saison, mais récemment, des commentaires positifs d’analystes ont souligné le potentiel de la société dans un marché émergent et très médiatisé. À quoi il ressemble d’ici, cet acteur technologique en pleine croissance pourrait être sur le point de défier l’un des titans de l’industrie.

Que se passe-t-il avec NVDA Stock

Nvidia a augmenté régulièrement tout au long de l’automne, mais il a pris feu aujourd’hui après qu’un analyste a publié un objectif de cours haussier, prévoyant un avenir radieux pour l’action NVDA. Aaron Rankin de Wells Fargo a relevé son objectif de cours sur l’action de 30 %, passant de 245 $ à 320 $, en maintenant une cote de « surpondération ». Rankin a noté qu’il s’attend à ce que Nvidia « lance officiellement la disponibilité générale d’Omniverse Enterprise » lors du GTC 2021 la semaine prochaine, une conférence sur l’IA numérique gratuite pour tous. Il a également cité le potentiel de Nvidia Omniverse pour servir de « plate-forme / catalyseur clé pour le développement du métaverse ».

Ce type de couverture positive des analystes a tendance à faire grimper les actions et Nvidia n’a pas été différent aujourd’hui. Au moment d’écrire ces lignes, les actions de NVDA ont augmenté de plus de 12% pour la journée. Au cours du mois dernier, cependant, l’action a grimpé d’un impressionnant 43%, passant de moins de 200 $ par action à son prix actuel juste en dessous de 300 $. Ce stock ne montre aucun signe de ralentissement.

Ce que cela veut dire

Depuis que le géant des réseaux sociaux Facebook (NASDAQ :FB) a officiellement changé le nom de son entreprise en Meta, les entreprises ont travaillé sans relâche pour entrer dans le Metaverse. Nous avons vu ces initiatives de Nike (NYSE :NKE) et Microsoft (NASDAQ :MSFT), mais une entreprise dans l’espace de Nvidia pourrait en fait être en mesure de défier Facebook. NVDA est également sur le point de bénéficier du nouvel accent mis sur le métavers qui ne va pas disparaître de sitôt.

Comme Rankin l’a souligné, le métaverse créera des opportunités dans les domaines de la fabrication, de la conception et de l’ingénierie ainsi que dans les véhicules autonomes et la robotique. Plate-forme virtuelle ouverte conçue pour la collaboration entre les créateurs avec des simulations physiquement précises et des rendus 3D, Omniverse de Nvidia a certainement le pouvoir de connecter des mondes 3D à peu près de la même manière que Meta cherche à le faire. Il est alimenté par Nucleus, la technologie basée sur la description de scène universelle ouverte de Pixar dans laquelle les actifs numériques sont définis par un langage commun.

Pourquoi est-ce important

Meta est peut-être l’entreprise qui a déplacé l’attention du monde vers le métaverse, mais elle devra se méfier des autres entreprises dotées d’une technologie concurrente.

Le mois d’octobre s’est terminé avec l’augmentation de son objectif de prix pour Nvidia par Bank of America et la publication d’un rapport reconnaissant que l’Omniverse de la petite entreprise la positionnerait parfaitement pour bénéficier de l’expansion de Meta dans un domaine beaucoup plus dépendant de l’informatique et de l’IA. Il ne fait aucun doute que cette nouvelle extension s’avérera un important moteur de revenus pour Nvidia. En fonction de la qualité de sa réception et de la réussite des déploiements de Meta, le premier pourrait être un véritable challenger.

Dans l’état actuel des choses, le pire des cas semble être que l’Omniverse contribuera à augmenter encore plus le stock de NVDA et à consolider l’entreprise en tant qu’acteur dans la course au métaverse. Dans le meilleur des cas, elle est en mesure de poser un défi de taille à Meta, une entreprise connue pour acquérir ses concurrents. Dans les deux cas, NVDA est une action à surveiller de près.

