NVDA Stock Split 2021: 16 choses à savoir pour les investisseurs Nvidia

Nvidia (NASDAQ:NVDA) est à la hausse lundi après que la société a annoncé son intention de fractionner ses actions.

Voici tout ce que les investisseurs en actions NVDA doivent savoir sur la scission proposée.

Nvidia veut adopter une division par quatre de l’action NVDA. Le plan est de distribuer les trois actions supplémentaires aux investisseurs sous forme de dividende en actions. Cela lui permettrait d’augmenter son nombre total d’actions de 1 milliard à 4 milliards. L’objectif de la division d’actions est de réduire le prix de l’action NVDA. Cela le rendra plus accessible aux nouveaux investisseurs sans diminuer la valeur des investissements actuels. Cela ouvre également la possibilité de permettre aux employés de Nvidia d’acquérir plus d’actions du stock. Nvidia note que le fractionnement d’actions proposé provient de son conseil d’administration. Avant que le conseil d’administration puisse aller de l’avant avec les plans fractionnés, il doit être approuvé par les investisseurs. La société prévoit de demander l’approbation lors de son assemblée annuelle des actionnaires 2021 via un vote des actionnaires. Cette réunion devrait avoir lieu le 21 juin 2021. Si le plan de fractionnement d’actions est approuvé, les actions supplémentaires de NVDA seront distribuées aux actionnaires lors de la clôture des marchés le 19 juillet 2021. base ajustée du fractionnement des actions lorsque les marchés ouvrent le jour suivant. Il semble que les actionnaires soient en faveur du fractionnement des actions, les actions augmentant aujourd’hui. Cela a également entraîné de fortes transactions sur les actions NVDA aujourd’hui. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 9 millions d’actions du stock ont ​​changé de mains. C’est déjà au-dessus du volume quotidien moyen des transactions de 8,3 millions d’actions.

L’action NVDA était en hausse de 4,6% lundi après-midi et de 19,6% depuis le début de l’année.

