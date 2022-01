Nvidia 3050 et 3090 Ti révélés, mais bonne chance pour en acheter un | GameSpot News – Mises à jour de GS News

Dans cette vidéo, DeVante parle de Nvidia annonçant ses derniers GPU, le RTX 3090 Ti et le RTX 3050. Nvidia n’a partagé aucun des détails clés du RTX 3090 Ti comme son prix ou sa date de sortie, le RTX 3050 sera lancé plus tard ce mois pour seulement 250 $.

DeVante parle également de Halo Infinite donnant apparemment un coup de pouce à Splitgate sur PlayStation. Le Game Pass ajoute Mass Effect: Legendary Edition et 7 autres jeux pour le mois de janvier. Et les jeux PlayStation Plus de janvier sont maintenant disponibles.