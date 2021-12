Nvidia a construit un pays des merveilles d’hiver géant dans Minecraft, y compris le lancer de rayons

Nvidia lance aujourd’hui un énorme nouveau monde Minecraft sur le thème des merveilles hivernales, montrant le potentiel de Minecraft avec RTX, tout en collectant des fonds pour la Great Ormond Street Hospital Children’s Charity. Le monde peut être téléchargé gratuitement tant que les joueurs ont installé la dernière version de Minecraft pour Windows.

Le Nvidia RTX Winter Wonder World utilise Minecraft avec RTX, que Nvidia a lancé il y a un peu plus d’un an. Le nouveau monde sur le thème des vacances profite de nombreuses occasions pour montrer à quel point le lancer de rayons est magnifique, même avec le style graphique basé sur les blocs de Minecraft.

Le monde se compose de trois énormes boules à neige, chacune contenant son propre cadre unique – un, un pays des merveilles d’hiver, un village du Père Noël et le troisième un cadre hivernal. Les trois combinés représentent une superficie virtuelle de 38 acres et ont pris plus de 300 heures au constructeur de Minecraft, Ushio Tokura.

Le monde contient des éléments interactifs, notamment des montagnes russes, un lac de patinage sur glace et un zoo pour enfants, ainsi qu’une poignée d’histoires et de quêtes jouables. Le lien caritatif mondial se trouve dans sa reconstitution grandeur nature du bâtiment de l’hôpital Great Ormond Street, où les joueurs peuvent trouver un code QR pour faire un don à l’œuvre caritative de l’hôpital.

