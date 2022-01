Nvidia annonce le lancement d’Omnivers, sa plateforme de création d’environnements et d’objets 3D pour le Metaverse

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Omniverse, la nouvelle plate-forme de Nvidia, est disponible gratuitement et permettra la création d’éléments et d’environnements 3D pour nourrir davantage le concept du métaverse, permettant aux développeurs de concevoir leurs propres espaces et de créer des liens avec d’autres environnements.

Le fabricant de cartes vidéo et d’appareils haut de gamme, Nvidia, a annoncé le lancement officiel d’Omnverse, une plateforme de simulation de réalité virtuelle qui est désormais disponible gratuitement pour les personnes intéressées.

Nvidia lance Omniverse, « The Engineers Metaverse »

L’annonce a été faite lors de l’événement Consumer Electronics Show qui s’est tenu à Las Vegas hier, où la société a parlé du lancement public de cet outil, qui dispose désormais de nouvelles fonctionnalités et intégrations, appelant Omniverse « Le métaverse des ingénieurs ».

Omniverse était à l’origine disponible en version bêta au début de l’année dernière, donc une version d’entreprise a été publiée en novembre qui fonctionnait via des abonnements payants. Au moment de l’annonce, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a indiqué qu’il avait déjà été téléchargé par plus de 100 000 développeurs.

Le concept de métaverse pour Nvidia

En ce qui concerne l’idée du métavers, dans le passé, Huang a souligné que cela pourrait bien être un espace pour développer de nombreuses idées, donc parler d’une seule n’entre pas en ligne de compte. Le gestionnaire a indiqué qu’il pourrait exister de nombreux types de métavers, parmi lesquels ceux liés aux jeux vidéo, ainsi que des versions entièrement conçues avec des services de réalité augmentée, y compris même des NFT.

En relation avec Omniverse, cette plate-forme combine une série de technologies telles que les graphiques haut de gamme, l’intelligence artificielle, les outils de simulation et l’informatique évolutive, toutes pour aider les développeurs à créer des environnements et des actifs 3D à partir de leurs ordinateurs. En plus de ce qui précède, le service peut également interconnecter des mondes de conception en trois dimensions conçus avec d’autres outils, avec lesquels le travail d’intégration peut être effectué avec divers environnements existants.

La proposition de Nvidia intervient au milieu d’une période où le concept du Metaverse est en plein essor, surtout après le coup sur la table que Facebook a donné avec son rebrand et son intention de commencer à développer cet espace virtuel face aux prochaines années. De l’écosystème des monnaies numériques, des projets tels que Decentraland et The Sandbox ont également travaillé dans ce domaine, essayant d’introduire la décentralisation et l’utilisation de Blockchain dans ce nouveau secteur.

