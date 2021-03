Nvidia aurait mis fin à la production du processeur Nintendo Switch

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Nvidia s’intéresse à la fabrication de ses propres puces mobiles depuis des années, remontant à 2008 et à la puce Tegra originale qui alimentait le Microsoft Zune HD. Tegra a été au cœur d’appareils plus performants ces dernières années, notamment la Nintendo Switch. Les choses pourraient changer dans la gamme de Nintendo si l’on en croit un nouveau rapport. Selon « une personne familière avec le sujet », Nvidia met fin à la production de la puce Tegra qui alimente le Switch, rapporte PCMag.

Le système sur puce (SoC) du Tegra X1 est conçu autour d’une technologie vieille de quelques années, mais il peut toujours peser de son poids grâce au puissant GPU. Le commutateur d’origine utilisait le stock Tegra X1 (nom de code Erista), mais cette puce avait une vulnérabilité que les moddeurs utilisaient pour modifier le logiciel système du commutateur. Nintendo a mis à jour la console en 2019 pour utiliser un nouveau Tegra X1 + (nom de code Mariko). Maintenant, cette puce est apparemment terminée.

Cela pourrait affecter Nintendo de plusieurs façons, y compris pas du tout. Il est possible que Nintendo ait l’intention d’utiliser la même puce Mariko pour tout son futur matériel Switch, et la fin de la production de Nvidia ne changera pas cela. Nintendo pourrait travailler pour stocker toutes les puces dont ils auront besoin pour le reste du cycle de vie du Switch, auquel cas cette nouvelle ne vous affectera pas du tout.

Il est également plausible que Nintendo envisage de mettre à niveau le Switch avec un meilleur matériel. Il y a des rumeurs d’une refonte du commutateur haut de gamme, avec un écran OLED plus grand et une prise en charge des jeux en 4K. Le Tegra X1 + actuel aurait du mal avec la 4K, donc beaucoup ont supposé qu’il pourrait utiliser le DLSS alimenté par l’IA pour améliorer les graphiques. Cependant, un SoC plus puissant pourrait simplement faire du 4K de manière native.

Nvidia, qui tente d’acquérir la société britannique Arm Holdings, a plusieurs nouveaux modèles de puces Tegra, mais ils ne sont apparus que dans des produits axés sur les développeurs et dans quelques voitures. Le plus récent est Orin, qui a été annoncé en 2019, mais nous n’en savons presque rien à part qu’il serait beaucoup plus rapide que la puce Mariko.

Il peut également y avoir une chance extérieure que Nintendo ait du mal à obtenir suffisamment de pièces pour continuer à construire le Switch. Cependant, je dois penser que Nvidia ne mettrait pas fin à la production si Nintendo achetait toujours des millions de Tegras de la génération actuelle. Si ce rapport s’avère exact, je pense qu’il servira à légitimer les rumeurs d’une console Switch remaniée. Mais quand nous verrons cela, tout le monde le devine.

