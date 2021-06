NVIDIA Canvas, un logiciel d’intelligence artificielle gratuit pour convertir des croquis en images réelles | La technologie

Si vous n’êtes pas doué en dessin ou en photographie, pas de problème. L’intelligence artificielle de NVIDIA vous aide.

La intelligence artificielle Il va révolutionner nos vies à des limites insoupçonnées. Un bon test est NVIDIA Canvas, un logiciel d’intelligence artificielle gratuit qui transforme les croquis en vraies photos, pendant que vous dessinez.

Vous n’avez qu’à faire quelques blips, et l’IA les convertira en une image photographique basée sur le croquis que vous avez créé. Il ne s’agit pas d’un copier-coller de photos existantes, mais d’une toute nouvelle image que l’IA invente au fur et à mesure que vous dessinez.

Pour mieux le comprendre et voir à quel point c’est spectaculaire, il vaut la peine de regarder cette vidéo, où quelques exemples se matérialisent :

Comme nous pouvons le voir, avec NVIDIA Canvas, nous ne peignons pas de traits de couleur. Nous peignons des montagnes, des rochers, des nuages ​​ou des mers.

Nous devons simplement sélectionner la texture que nous voulons utiliser (arbres, rochers, herbe, etc.), et lors de la peinture du croquis sur une toile à main levée, l’IA le transforme en une photographie avec exactement la même forme que le croquis.

NVIDIA Canvas utilise GauGAN, un type d’intelligence artificielle appelé réseaux génératifs contradictoires, où deux réseaux opposés, appelés Générateur Oui discriminateur, collaborer (ou se corriger) les uns les autres.

L’objectif de la Générateur est de convertir les croquis en images. le discriminateur sait que les vrais étangs et lacs contiennent des reflets et dit au générateur de créer une imitation convaincante. Pour obtenir des résultats réalistes, GauGAN s’est entraîné sur un système NVIDIA DGX utilisant plus de 5 millions d’images.

Comme on peut le voir dans la vidéo, GauGAN non seulement coupe et colle des morceaux d’arbres, de montagnes ou de lacs, mais les génère également en fonction des lignes, et ajoute des éléments réalistes, tels que l’ombre de certains objets sur d’autres, ou comment ils sont reflété dans l’eau. .

La bêta de Toile NVIDIA Il est disponible en téléchargement gratuit, mais nécessite malheureusement une carte graphique NVIDIA Geforce RTX, qui est en rupture de stock depuis des mois ou à un prix embarrassant, motivé par les spéculateurs crypto et la crise des semi-conducteurs.