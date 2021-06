NVIDIA cessera d’offrir la prise en charge des pilotes sous Windows 7 et 8

14/06/2021 à 12:10 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Petit à petit, les versions précédentes de Windows ne prennent plus en charge leurs principales applications. Le dernier concerne NVIDIA. Et c’est que la société a confirmé que les deux Windows 7, comme Windows 8 et Windows 8.1 ne bénéficiera plus de la prise en charge des pilotes par la compagnie.

La nouvelle est donnée par une entrée publiée sur le site Web de NVIDIA. De la compagnie ils annoncent qu’il sera de 4 octobre cette année, lorsque les pilotes NVIDIA seront exclusivement compatibles avec Windows 10. Pour les systèmes plus anciens, ils continueront à recevoir des mises à jour de sécurité critiques jusqu’à ce que Septembre 2024Cependant, ils ne recevront plus d’améliorations via les pilotes NVIDIA. La société a également confirmé que le dernier pilote pour les systèmes susmentionnés arrivera prochainement. 31 août. À partir de cette date, la société dira au revoir à la prise en charge de Windows 7, 8 et 8.1.

Avec plus de 1,3 milliard de systèmes Windows 10 actifs, Windows 7 représente toujours 15 % du nombre total d’utilisateurs de l’entreprise. Cependant, si nous passons au domaine des jeux vidéo, sur Steam, nous pouvons voir que 93% de ses utilisateurs utilisent Windows 10, un chiffre vraiment impressionnant.