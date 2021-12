Nvidia crée l’association caritative Minecraft Winter Wonderland

C’est la saison des dons, et à l’approche de Noël, NVIDIA et Minecraft ont créé une expérience Minecraft amusante et festive pour une œuvre caritative. Composé de plus de 30 millions de blocs, ce pays des merveilles hivernal est une carte Minecraft personnalisée à télécharger gratuitement, visant à collecter des fonds et à sensibiliser l’hôpital pour enfants de Londres – Great Ormond Street (GOSH).

Tirant pleinement parti de la technologie sexy de lancer de rayons, la carte ajoute une narration amusante sur le thème de Noël, d’un père Noël interactif dans sa grotte aux manèges, stands de nourriture et même quelques quêtes de fortune.

C’est une création assez impressionnante, prenant plus de 3000 heures à un spécialiste Minecraft (probablement épuisé) pour construire et s’étendant sur 38 acres absolument méga. Dans une touche intelligente, la carte gratuite permet aux utilisateurs de faire un don à l’hôpital en utilisant des mécanismes de jeu, avec une recréation complète de l’hôpital niché dans le diorama de Noelle.

Pour ceux qui ne connaissent pas le travail brillant de GOSH, les dons aideront à financer la technologie médicale de l’hôpital, la recherche de remèdes et de traitements pour des maladies rares et à renforcer les services de soutien aux patients et aux familles. En d’autres termes, c’est beaucoup d’argent bien dépensé.

Cela a été une assez bonne semaine et un peu pour Minecraft, avec le blockhemoth imparable de Mojang accumulant plus d’un billion de vues sur YouTube. Il n’est donc pas surprenant que NVIDIA veuille toujours utiliser la création bien-aimée de Mojang afin d’atteindre un public aussi gigantesque.

Vous pouvez télécharger le Nvidia RTX Winter World ici, ou simplement faire un don à l’hôpital Great Ormond Street, ici.