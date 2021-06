Nvidia demande l’approbation de la Chine pour l’accord Arm

Le géant graphique Nvidia a demandé aux régulateurs chinois l’approbation de son acquisition de la société britannique de puces Arm.

Tel que rapporté par le FT, la Chine est la dernière région où la société a demandé l’approbation de son acquisition de 40 milliards de dollars du fabricant de puces.

Nvidia a annoncé en septembre son intention d’acheter Arm, les régulateurs du Royaume-Uni et des États-Unis examinant la question. Au Royaume-Uni, l’accord fait actuellement l’objet d’une enquête par l’Autorité de la concurrence et des marchés, le ministère du numérique, de la culture, des médias et des sports intervenant dans l’affaire, invoquant des problèmes de sécurité nationale.

Pendant ce temps, aux États-Unis, des entreprises telles que Microsoft, Google et Qualcomm ont déposé des plaintes au sujet de l’accord citant l’énorme avantage concurrentiel qu’il donnerait à Nvidia.

Le patron de Nvidia, Jensen Huang (photo), a déclaré plus tôt cette année qu’il était “très confiant” que l’accord serait conclu d’ici la fin de 2022.

“Je suis très confiant que les régulateurs verront la sagesse de la transaction”, a-t-il déclaré.

« Cela fournira une vague d’innovation. Cela créera de nouvelles options pour le marché. Cela permettra à Arm de s’étendre sur des marchés qu’il leur est autrement difficile d’atteindre eux-mêmes. Comme bon nombre des partenariats que j’ai annoncés, ce sont tous des éléments qui apportent L’IA à l’écosystème ARM, apportant la plate-forme informatique accélérée de Nvidia à l’écosystème ARM – c’est quelque chose que nous seuls et un groupe d’entreprises informatiques pouvons faire ensemble. Les régulateurs en verront la sagesse, et nos discussions avec eux sont aussi attendues et constructives . Je suis convaincu que nous allons toujours conclure l’accord en 2022, date à laquelle nous nous attendions en premier lieu, environ 18 mois. “

