Nvidia dévoile les nouvelles cartes graphiques raytracing 3080Ti et 3070Ti

Le spécialiste du matériel graphique Nvidia déploie deux nouveaux GPU compatibles raytracing.

La société a dévoilé les cartes 3080Ti et 3070Ti plus tôt cette semaine. Le premier est apparemment deux fois plus rapide que le 1080 Ti en ce qui concerne la rastérisation – un rendu plus traditionnel – tandis que le second est apparemment 1,5 fois plus rapide que le 2070 Super GPU.

Le 3080Ti a un prix de vente conseillé de 1 199 $ et sera lancé demain (jeudi 3 juin) tandis que ce dernier pointe à 599 $ et a une date de sortie plus vague de “la semaine prochaine”.

“Avec RTX un tel succès, les joueurs et les créateurs seront ravis des performances et des fonctionnalités offertes par la GeForce RTX 3080 Ti”, a déclaré Jeff Fisher, vice-président directeur de l’activité GeForce de Nvidia.

“En tant que nouveau produit phare de la famille RTX, la GeForce RTX 3080 Ti est la mise à niveau ultime pour les passionnés de GPU de toute génération.”

Cette génération de cartes RTX fait suite aux 30 premières gammes de GPU Nvidia, qui ont été révélées en septembre 2020. Celles-ci ont été assez difficiles à trouver depuis, grâce à l’achat du matériel par les revendeurs, ainsi qu’au boom de la crypto-monnaie.

Nvidia a déclaré en avril de cette année qu’il y aurait des pénuries de GPU pendant une grande partie de 2021.

