Nvidia DLSS arrive à 10 titres supplémentaires ce mois-ci

Nvidia a annoncé que 10 autres jeux qui utiliseront sa technologie DLSS arriveront en octobre. Cela porte le total à 120 jeux et applications, y compris la sortie d’aujourd’hui de Back 4 Blood.

DLSS arrive également Baldur’s Gate 3, Chivalry 2, Crysis Remastered Trilogy, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, Sword and Fairy 7 et Swords of Legends Online. Et il est maintenant disponible dans les titres récemment sortis Alan Wake Remastered et FIST: Forged In Shadow Torch.

Dans Retour 4 Sang, maintenant disponible, DLSS offre une augmentation des performances de 46% et permet à pratiquement tous les utilisateurs de GeForce RTX de maximiser les graphismes à 4K à 60 FPS.

Joueurs du titre en accès anticipé La porte de Baldur 3 remarquerez que le jeu est 88% plus rapide avec DLSS lors de l’exécution en 4K. La dernière mise à jour du titre arrive cette semaine sur Steam avec un grand nombre de nouveaux changements, y compris DLSS.

Sortie le 15 octobre Trilogie Crysis remasterisée utilisera à la fois le DLSS et le lancer de rayons, comme l’a fait la sortie de Crysis Remastered l’année dernière. En plus de la technologie susmentionnée, le jeu sur PC proposera des textures, des modèles, des éclairages et des environnements améliorés.

DLSS fournira bientôt une grande amélioration des performances à L’ascension du Tomb Raider et L’Ombre du Tomb Raider. Shadow of the Tomb Raider a été l’un des premiers jeux RTX, ajoutant des ombres à lancer de rayons ultra-qualité et NVIDIA DLSS 1.0 début 2019. Le 18 octobre, Shadow of the Tomb Raider sera mis à jour avec la dernière version de DLSS, et les joueurs verra les performances plus que doubler à 4K, avec les paramètres maximum et le lancer de rayons activés.

La technologie viendra également à Rise of the Tomb Raider, où elle augmentera les performances jusqu’à 75%, permettant à tous les joueurs GeForce RTX de jouer à plus de 60 FPS à 4K, avec les paramètres maximum activés.

Ceux qui jouent Chevalerie 2 remarquera que la vitesse augmentera de 45% lorsque la mise à niveau DLSS arrivera le 26 octobre. GeForce RTX remarquera l’augmentation lors de la lecture en 4K avec plus de 60 FPS lorsque les paramètres maximum sont activés.

Épée et fée 7, qui sortira le 21 octobre utilisera à la fois le DLSS et le lancer de rayons. La franchise RPG chinoise de longue date qui a engendré des émissions de télévision, des pièces de théâtre et d’autres jeux et jouets comprendra des réflexions par lancer de rayons, des ombres par lancer de rayons, des caustiques par lancer de rayons, une occlusion ambiante par lancer de rayons et un rééchantillonnage de l’importance spatio-temporelle pour de nombreux- Éclairage d’éclairage global Light Ray Tracing. En maximisant toutes les options de lancer de rayons du jeu, DLSS fera plus que doubler les performances.

Avec la technologie, les joueurs de Épées de légendes en ligne remarquerez une mise à niveau des performances de 60% sur les PC équipés de GeForce RTX. Les joueurs remarqueront également une meilleure qualité d’image.

FIST : Torche forgée dans l’ombre, qui est maintenant disponible, propose le lancer de rayons et une amélioration des performances DLSS 3X, et il prend également en charge Nvidia Reflex, qui aide à réduire la latence du système. Avec tout activé et au maximum, les graphismes du jeu comportent des réflexions par lancer de rayons, un éclairage d’éclairage global et des caustiques.

DLSS peut également doubler les performances en Alan Wake remasterisé, qui a été publié plus tôt ce mois-ci. La technologie accélère les performances jusqu’à 2 fois en 4K, permettant aux joueurs de faire l’expérience du jeu à plus de 92 FPS, comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce de comparaison.

Au cas où vous n’êtes pas familier avec DLSS, il signifie Deep Learning Super Sampling, et il utilise l’IA pour augmenter les fréquences d’images dans les jeux avec des charges de travail graphiquement intensives. Il vous permet d’utiliser des résolutions et des paramètres plus élevés tout en conservant des fréquences d’images solides.

Si votre jeu fonctionne déjà à des fréquences d’images élevées, le temps de rendu des images de votre GPU peut être plus court que le temps d’exécution DLSS. Dans ce cas, DLSS n’est pas disponible car il n’améliorerait pas votre framerate. Fondamentalement, les jeux qui fonctionnent à des fréquences d’images plus faibles ou à des résolutions plus élevées bénéficieront davantage de la technologie.

La disponibilité du DLSS est spécifique au jeu et dépend de votre GPU et de la résolution d’affichage sélectionnée. Par conséquent, si votre jeu utilise fortement le GPU, le DLSS améliore les performances. Les jeux fonctionnant à des fréquences d’images élevées ou à des résolutions basses peuvent ne pas voir d’amélioration des performances avec DLSS, car la technologie n’est activée que dans les jeux qui recevront un gain de performances.