Nvidia double le prix de l’abonnement GeForce Now à 10 USD par mois

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Nvidia a essayé de rendre le jeu dans le cloud plus pratique que tous les autres principaux acteurs. Sa plate-forme actuelle GeForce Now a connu quelques incarnations, et l’actuelle change d’une manière que les abonnés n’aimeront pas beaucoup. Nvidia augmente le niveau payant de 5 USD par mois à 10 USD. Cela le rapproche davantage des autres plates-formes de streaming, mais le prix était le gros avantage de Nvidia jusqu’à présent.

GeForce Now a commencé sa vie en 2013 sous le nom de Nvidia Grid, qui n’était disponible que sur l’ordinateur de poche Shield Android de Nvidia. Nvidia est finalement passé à un modèle de vitrine comme Google Stadia utilise aujourd’hui, mais il n’a pas été en mesure de convaincre les joueurs d’acheter des jeux. et payer un service mensuel. GeForce Now d’aujourd’hui propose des jeux à emporter, mais vous aurez besoin d’un abonnement mensuel pour vivre une bonne expérience.

Les changements d’aujourd’hui n’éliminent pas l’offre gratuite de GeForce Now – c’est tout aussi frustrant qu’avant. Si vous ne payez pas pour un accès prioritaire, cela peut prendre du temps pour obtenir de l’espace sur un serveur pour exécuter votre jeu, et les sessions sont limitées à une heure. Avec Priority (anciennement appelé Founders), vous pouvez commencer à jouer immédiatement et les sessions sont valables jusqu’à six heures. Un abonnement permet également le lancer de rayons dans les jeux pris en charge.

Le prix de 5 $ par mois était une bonne affaire, en particulier si vous avez déjà une grande bibliothèque de jeux. GeForce Now se connecte à Steam, Epic et GOG pour refléter vos jeux dans le cloud, et il prend en charge un bon nombre de titres. Il existe des centaines de jeux GeForce Now compatibles, alors que Stadia n’en a qu’environ 100. Le xCloud de Microsoft fait un peu mieux par les chiffres, mais c’est un modèle d’abonnement pur qui laisse tomber des jeux à l’occasion.

Nvidia ne facture que les nouveaux frais mensuels de 10 $ aux nouveaux abonnés. Malheureusement, si vous lisez ceci et que vous n’êtes pas abonné, il est trop tard pour obtenir le prix acquis. Les fondateurs qui annulent ne pourront se réinscrire qu’au tarif plus élevé de 10 $.

En plus du changement de prix, Nvidia a annoncé la mise en ligne de nouveaux centres de données à Phoenix, en Arizona et à Montréal, au Canada. Cela devrait aider à maintenir une latence faible pour quiconque dans ces régions générales. Le service est également maintenant disponible en Turquie et sera bientôt étendu à l’Arabie saoudite et à l’Australie.

Maintenant lis: