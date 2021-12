Nvidia est poursuivi par la FTC pour la fusion ARM

Nvidia a rencontré un autre obstacle dans sa quête pour acquérir la société de conception de semi-conducteurs ARM. La Federal Trade Commission poursuit maintenant Nvidia pour cette fusion potentielle, à la suite de plaintes de Microsoft, Google, Qualcomm et bien d’autres après son annonce en septembre de l’année dernière.

La FTC affirme que Nvidia est sur le point d’acquérir un avantage concurrentiel déloyal en prenant possession d’ARM, étant donné que les conceptions open source sont utilisées par bon nombre de ses concurrents. La FTC s’inquiète de la façon dont Nvidia pourrait orienter l’avenir d’ARM à ses propres fins, ainsi que d’utiliser des informations privilégiées sur la façon dont ses concurrents utilisent les conceptions pour donner à l’entreprise un avantage concurrentiel dans les futures conceptions de semi-conducteurs.

« Les technologies de demain dépendent de la préservation des marchés de puces concurrentiels et de pointe d’aujourd’hui », a déclaré Holly Vedova, directrice du Bureau de la concurrence de la FTC, via The Verge. « Cet accord proposé fausserait les incitations d’Arm sur les marchés des puces et permettrait à la société combinée de saper injustement les concurrents de Nvidia. Le procès de la FTC devrait envoyer un signal fort que nous agirons de manière agressive pour protéger nos marchés d’infrastructures critiques contre les fusions verticales illégales qui ont une portée considérable et des effets néfastes sur les innovations futures.

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré dans le passé qu’il n’était pas prévu de modifier la structure d’ARM après sa fusion, avec l’intention de fermer sa nature open source et de fournir aux concurrents. Nvidia déclare que l’estimation précédente de 18 mois pour finaliser la fusion pourrait ne pas être respectée, le propriétaire actuel Softbank donnant à Nvidia jusqu’à la fin de 2022 pour surmonter tous les obstacles juridiques auxquels il est actuellement confronté.

Mais cela pourrait être une colline parmi tant d’autres pour Nvidia à gravir maintenant, en particulier avec les problèmes juridiques existants dans lesquels elle se trouve avec la fusion dans d’autres régions. L’Autorité britannique de la concurrence et des marchés a annoncé le mois dernier qu’elle examinait de près l’accord de 40 milliards de dollars, tandis que l’Union européenne a annoncé une enquête similaire en octobre.