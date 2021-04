Nvidia fléchit son bras et annonce que le processeur Grace pour les centres de données sonnera pour Intel

Le processeur sera disponible en 2023.

Nvidia fabrique à nouveau des processeurs basés sur Arm. Le géant du GPU basé à Santa Clara, en Californie, a annoncé hier soir son premier processeur de centre de données, Nvidia Grace, au GDC 2021. Sans divulguer trop de détails techniques, Nvidia a déclaré que Grace offrirait 10 fois les performances des serveurs les plus rapides d’aujourd’hui pour l’IA et les hautes performances. le calcul des charges de travail. Le processeur sera disponible en 2023.

Cependant, Grace n’est pas conçue pour vos centres de données classiques. Il servira plutôt un «segment de niche de l’informatique» et ciblera des charges de travail telles que «la formation de modèles PNL de nouvelle génération comportant plus de 1 billion de paramètres». En d’autres termes, Grace – qui porte le nom de la pionnière de l’informatique Grace Hopper – est destinée à alimenter les supercalculateurs.

«L’IA et la science des données de pointe poussent l’architecture informatique d’aujourd’hui au-delà de ses limites – traitant des quantités impensables de données», a déclaré le fondateur et PDG de Nvidia, Jensen Huang, dans un communiqué. «En utilisant Arm IP sous licence, Nvidia a conçu Grace comme un processeur spécifiquement pour l’IA et le HPC à grande échelle. Associé au GPU et au DPU, Grace nous offre la troisième technologie fondamentale pour l’informatique et la possibilité de réorganiser le centre de données pour faire progresser l’IA. Nvidia est désormais une société à trois puces. »

Le Centre national suisse de calcul intensif (CSCS) et le laboratoire national Los Alamos du Département américain de l’énergie sont les premiers à annoncer leur intention de construire des supercalculateurs alimentés par Grace. Ces supercalculateurs seront mis en ligne en 2023 et seront utilisés pour la recherche scientifique nationale.

L’annonce est significative pour de nombreuses raisons. Un si bien sûr le fait que Nvidia fabrique à nouveau des processeurs. L’autre – et c’est l’aspect le plus significatif – est le moment de l’annonce. Cela survient quelques mois seulement après que Nvidia a confirmé qu’elle achetait Arm à SoftBank pour 40 milliards de dollars afin de créer «la première société informatique au monde à l’ère de l’IA». Grace est la première étape de ce nouveau voyage alors même qu’Arm continue d’avoir une journée sur le terrain dans le cadre de certaines des plus grandes annonces de l’industrie technologique au cours de l’année dernière.

«En tant qu’architecture de processeur la plus licenciée au monde, Arm stimule chaque jour l’innovation de manière incroyable», a déclaré Simon Segars, PDG d’Arm. «L’introduction par Nvidia du processeur du centre de données Grace illustre clairement comment le modèle de licence d’Arm permet une invention importante, qui soutiendra davantage le travail incroyable des chercheurs et des scientifiques en IA du monde entier.»

Nvidia entrant à nouveau dans la course aux processeurs déclenche également l’alarme pour Intel, qui n’a d’ailleurs annoncé que récemment son processeur Intel Xeon Scalable de 3e génération pour les centres de données vantant un saut de performance de près de 50% et une IA intégrée. Vous pouvez en savoir plus ici.

Nvidia Grace: aperçu

Bien que Nvidia ne partage pas encore beaucoup d’informations sur Grace, il a donné un avant-goût de ce à quoi s’attendre. Nvidia dit utiliser sa technologie d’interconnexion NVLink de quatrième génération avec une connexion record de 900 Go / s entre le CPU et le GPU. Cela permettra une bande passante globale jusqu’à 30 fois supérieure à celle des principaux serveurs actuels.

Grace utilisera également le sous-système de mémoire LPDDR5x pour deux fois la bande passante et une efficacité énergétique 10 fois supérieure par rapport à la mémoire DDR4.

