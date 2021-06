NVIDIA GeForce NOW est-il l’avenir du jeu sur Mac et iOS ? [Video]

Les Mac ne sont normalement pas connus pour être d’excellents appareils de jeu. Mais NVIDIA GeForce NOW peut être la meilleure solution pour ceux qui veulent jouer à des jeux de haute qualité tout en conservant l’expérience MacOS. Mais GeForce NOW ne fonctionne pas uniquement avec Mac. Vous pouvez également accéder et utiliser GeForce NOW sur votre iPhone ou iPad. Vous permettant de diffuser des titres AAA de haute qualité partout où vous disposez d’une solide connexion Internet.

Comment ça fonctionne

GeForce NOW est alimenté par les meilleures cartes graphiques et technologies de NVIDIA. NVIDIA a pris la puissance de ses GPU déjà leaders du secteur et a créé un package qui vous permet de diffuser des jeux n’importe où.

Certaines personnes ne veulent naturellement pas dépenser des centaines ou des milliers de dollars sur une console de jeu ou un PC. Et c’est ce qui fait de GeForce NOW une excellente alternative pour les joueurs. Le service donne accès à plus de 800 des meilleurs titres PC et à plus de 80 titres gratuits. Vous ne devriez donc pas manquer de jeux.

Avantages du Cloud Gaming

Pour ceux d’entre vous qui ont déjà acheté certains titres sur Steam ou d’autres magasins, vous pouvez simplement vous connecter avec vos informations d’identification pour ce magasin. Et vous pourrez accéder au titre et le diffuser sans aucun achat supplémentaire requis. Et comme les jeux sont basés sur le cloud, vous n’avez pas à vous soucier de télécharger des pilotes et d’installer des packages.

Avec l’introduction d’Apple M1, le Mac évolue vers une architecture ARM personnalisée qui offre toutes sortes d’avantages. L’optimisation logicielle améliorée, la durée de vie de la batterie et les performances générales sont quelques-uns des nombreux avantages de M1. Mais avec ce changement, il y a maintenant un manque de compatibilité avec certains jeux pris en charge par Mac. Mais comme GeForce NOW est basé sur le cloud, ce problème est entièrement supprimé.

Un autre avantage que vous avez avec GeForce NOW est la possibilité de sauvegarder dans le cloud. Lorsque vous lisez un titre à la maison sur votre iPad ou Mac, vous pouvez quitter sans passer par une procédure d’enregistrement de données approfondie. Et puis vous pouvez reprendre là où vous vous étiez arrêté lorsque vous quittez la maison.

Avantages des membres prioritaires

L’adhésion à GeForce NOW est gratuite, mais vous pouvez aller encore plus loin. NVIDIA propose un abonnement prioritaire amélioré qui vous donnera accès à des fonctionnalités exclusives. Cela inclut un accès plus rapide aux serveurs, des sessions de jeu étendues et des fonctionnalités graphiques avancées. Un abonnement mis à niveau peut également vous donner accès au lancer de rayons et au DLSS, qui n’est disponible que sur certains des GPU NVIDIA les plus récents et les plus haut de gamme.

Le point de vue de .

Globalement, GeForce NOW est un excellent service pour les utilisateurs Apple qui essaient d’entrer dans la scène du jeu tout en conservant l’expérience Apple qu’ils souhaitent. Et pour les joueurs qui souhaitent découvrir des titres de haute qualité sur tous leurs appareils intelligents. Assurez-vous de vous inscrire à GeForce NOW si vous êtes intéressé !

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :