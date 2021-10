NVIDIA lance le GPU le plus puissant pour miner des crypto-monnaies, il coûte plus de 4 000 euros | La technologie

La carte graphique Nvidia CMP 170HX est déjà en magasin. Du moins dans les magasins des riches qui peuvent les acheter où l’électricité est quasi gratuite, comme en Arabie Saoudite.

Les Marché des cartes graphiques pour PC porte un an détruit, et il ne semble pas que cela va changer dans les prochains mois.

La crise des semi-conducteurs, la demande accrue d’ordinateurs pendant la pandémie et mineurs de crypto-monnaie qui achètent le peu d’actions qu’il y a, rendent impossible l’achat d’une carte graphique, à moins que vous ne soyez prêt à payer le double ou le triple de sa valeur, aux spéculateurs.

Les fabricants de processeurs graphiques tentent de remédier à la situation publiée des cartes exclusives pour miner des crypto-monnaies, mais en petites quantités, qui ne sont pas d’une grande utilité.

Le monde du hardware traverse une période de grande incertitude, pour des raisons indépendantes de son propre marché. Sans stock de consoles ou de cartes graphiques de jeu, les joueurs ne peuvent pas passer à la prochaine génération.

Bien que NVIDIA inclue dans les nouvelles cartes RTX une technologie qui réduit les performances lors de l’extraction de crypto-monnaies, les mineurs ont réussi à briser la protection.

La solution passe par lancer des cartes spécifiques pour le minage, moins chères et plus puissantes que les cartes de jeu, pour les rendre attrayantes pour les mineurs.

NVIDIA a lancé la gamme CMP (Cryptocurrency Mining Processor) plus tôt cette année, avec plusieurs modèles offrant un taux de hachage Ethereum compris entre 26 et 86 MH/sg, qui est l’unité de puissance de ces cartes, le Megahash par seconde.

Un taux qui n’est rien comparé à la nouvelle carte NVIDIA CMP 170HX, qui est déjà en vente dans certains magasins en Arabie saoudite, comme Vipera, avec un stock de 300 unités.

Ces pochettes de protection empêchent les paiements indésirables sur les cartes sans contact utilisant la RFID ou la NFC. Les voleurs ne pourront pas porter d’accusations en amenant un lecteur dans votre sac à main ou votre sac à main.

Il s’agit de la carte minière la plus puissante, avec un taux de hachage de 164 MH / sg, tout un disque. Comme son prix : Vipera le vend 4 600 $, environ 4 000 euros, bien que quelque chose nous indique qu’il s’agit d’un prix gonflé.

Et ils les retirent de leurs mains, d’après ce qu’ils commentent, car ils ont retardé la livraison à 14 jours et ils ont augmenté le prix de 300 dollars …

A titre de comparaison, un RTX 3090 qui coûte environ 1 500 euros (il est désormais introuvable à moins de 3 000 euros) a un taux de hachage d’environ 120 MH / sg.

Apparemment, le RTX 3090 a un meilleur rapport performances/prix, mais comme on dit que le prix du store saoudien semble gonflé, NVIDIA n’a pas encore dévoilé les prix officiels.

Les lumières RVB et un design futuriste ne suffisent pas à déterminer si un ordinateur portable de jeu vous convient. Dans ce guide, nous vous disons ce qu’il faut garder à l’esprit.

Malgré tout, il faut garder à l’esprit que même si cela coûte plus cher, le CMP 170HX consomme nettement moins que le RTX 3090, et est refroidi passivement. Dans les fermes qui utilisent des centaines de ces cartes, c’est un très gros avantage.

Comme on peut le voir sur cette image, ces cartes de minage ne peuvent pas être utilisées avec des PC classiques, car elles n’ont pas de connecteurs de sortie pour se connecter à un moniteur ou un téléviseur :

D’un point de vue technique, la carte CMP 170HX dispose d’un GPU GA100 avec 8 Go de mémoire HBM, 4480 cœurs CUDA, 4480 unités de shader, 280 unités de mappage de texture et 128 ROP. En plus d’avoir 280 cœurs tenseurs.

Se connecte à un slot PCIe, et a un TDP de 250W. Le RTX 3090 a un TDP de 350W, c’est-à-dire qu’il chauffe beaucoup plus.

Un fait important est que la carte a une garantie d’un an, ce qui prouve sa fiabilité. Les autres modèles CMP n’ont qu’une garantie de 3 mois, car les exploitations minières les font fonctionner à des performances maximales 24 heures sur 24 et leur cycle de vie est beaucoup plus court.

Bien que NVIDIA continue de les fabriquer avec des pipettes, les le lancement de nouvelles cartes CMP est une bonne nouvelle pour les joueurs et les utilisateurs qui souhaitent acheter une carte classique et ne la trouvent pas en stock.