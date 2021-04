Nvidia met en garde contre des pénuries de GPU pour 2021

Le spécialiste des cartes graphiques Nvidia a déclaré qu’il y aurait une pénurie de ses puces pendant la majeure partie de cette année.

C’est selon le vice-président directeur général et directeur financier Colette Kress, qui a écrit dans un article sur le site Web de la société que, bien que la société soit sur le point de surpasser ses prévisions pour le premier trimestre de FV 2022, l’offre ne répondra pas à la demande pour 2021. L’exécutif estime qu’il y aura suffisamment d’offre pour voir une «croissance séquentielle» cette année.

«Bien que notre premier trimestre de l’exercice 2022 ne soit pas encore terminé, le chiffre d’affaires total du premier trimestre est supérieur aux prévisions de 5,30 milliards de dollars fournies lors de notre appel de résultats de fin d’exercice. Nous connaissons une force généralisée, toutes nos plates-formes de marché améliorant nos perspectives initiales », a-t-elle déclaré.

«La demande globale reste très forte et continue de dépasser l’offre tandis que nos stocks de canaux restent assez maigres. Nous prévoyons que la demande continuera à dépasser l’offre pendant une grande partie de cette année. Nous pensons que nous disposerons d’un approvisionnement suffisant pour soutenir une croissance séquentielle au-delà du premier trimestre. “

En janvier de cette année, Kress a déclaré aux investisseurs que les pénuries d’actions GPU se poursuivraient jusqu’en mars. À l’époque, l’exécutif hésitait à savoir si cette demande accrue avait quelque chose à voir avec la montée en flèche de la crypto-monnaie, mais le mois suivant, Nvidia a déployé un morceau de matériel cryptographique dédié pour servir ce public, tout en limitant les capacités de minage de son nouveau RTX. Carte graphique 3060.

