NVIDIA n’abandonne pas et veut mettre fin à l’utilisation de ses cartes pour l’exploitation minière | La technologie

La série de graphiques NVIDIA RTX 30 est presque impossible à trouver et la faute réside dans l’exploitation minière. NVIDIA en a assez de cette situation et prépare une solution définitive à l’utilisation de ses graphiques pour le mien.

Obtenir une carte graphique de la série NVIDIA RTX 30 est une tâche impossible, car depuis leur lancement, elles ont été conçues pour être un objet limité. La situation ne s’est pas améliorée au fil des mois, en fait, c’est la même qu’au début.

Le blâme pour la pénurie de cartes graphiques est réparti presque uniformément entre les pénuries de composants et l’utilisation des cartes mises en vente pour l’exploitation minière. Le premier concerne la capacité de production des usines et les matériaux qu’elles utilisent.

Plus précisément, le problème se concentre sur le silicium et la mémoire GDDR6, bien que tout cela ait à voir avec des retards et une production incapable de répondre à la demande. Ça oui, NVIDIA n’est pas la seule touchée et des entreprises comme Intel ou AMD ont été lésées.

Le deuxième problème que souffrent ces cartes sont les mineurs, ces personnes qui se consacrent à la mise en place de fermes de cartes graphiques destinées à effectuer des calculs aléatoires jusqu’à ce qu’elles obtiennent une monnaie virtuelle. Ce sont ces personnes qui parviennent à mettre la main sur les cartes graphiques, comment font-elles?

La réponse la plus logique est que ces personnes programment des lignes de code qu’elles automatisent afin d’acheter les cartes une fois qu’elles apparaissent en stock. Les joueurs sont touchés, car il est impossible de rivaliser avec une machine et, au final, ce sont eux qui souffrent d’une pénurie de leurs propres viandes en ne pouvant pas se procurer un graphisme à la pointe de la technologie. .

NVIDIA a une réponse pour la seconde, puisque pour la première seule fois sera en mesure de dire s’ils atteignent le quota de production attendu. La solution est des pilotes spécifiques capables de limiter l’utilisation de vos cartes pour le minage.

Ces pilotes arriveraient avec de nouvelles cartes appelées RTX 30 Little Hash Rate, Ce serait des graphiques conçus pour avoir une limitation interne qui empêche son utilisation dans le minage, mais n’affecte pas le domaine du jeu. Ce qui se passe, c’est que les cartes graphiques précédentes avec une limitation pour l’exploitation minière n’ont pas atteint ce qu’elles voulaient. Les mineurs ont pu contourner la limitation en quelques heures.

Il ne reste plus qu’à attendre l’arrivée de ces nouvelles cartes graphiques et qu’à leur tour, elles remplissent les promesses de NVIDIA en matière de minage. Ils devraient être lancés à la mi-mai et arriver dans les magasins en juin.