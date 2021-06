NVIDIA ne publiera plus de mises à jour de fonctionnalités pour Windows 7 et Windows 8.1 | La technologie

in

NVIDIA cessera de publier des pilotes compatibles avec les anciens systèmes d’exploitation tels que Windows 7 et Windows 8.

La fin du support de Windows 7 a pris fin le 14 janvier 2020, et avec elle, des millions d’utilisateurs dans le monde utilisent un système d’exploitation qui n’a aucun type de mise à jour, ni actualité ni sécurité, ce qui pourrait mettre en danger d’autres partenaires comme NVIDIA.

Dans une annonce déjà attendue, NVIDIA a confirmé que les mises à jour du pilote Game Ready ne seront désormais proposées qu’aux appareils exécutant Windows 10, abandonnant les versions précédentes du système d’exploitation pour les prochaines semaines.

Ainsi, à partir de cet été, les nouveaux pilotes NVIDIA ne fonctionneront plus sous Windows 7 et Windows 8.1 puisqu’ils ne seront compatibles qu’avec Windows 10.

Bien sûr, bien que NVIDIA ne publiera plus de pilotes compatibles avec les systèmes d’exploitation précédents en ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités, oui, ils continueront à publier des mises à jour de sécurité critiques qui continuera d’être disponible pour Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1, jusqu’en septembre 2024.

Comme ils le commentent, La dernière mise à jour prenant en charge Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1 sera publiée le 31 aoûtAlors que la première version qui ne fonctionne plus sur ces systèmes d’exploitation arrivera le 24 octobre.

NVIDIA commente dans un communiqué de presse que « Microsoft a officiellement mis fin à la prise en charge de Windows 7 et Windows 8, et Windows 8.1 approche également de la fin de son cycle de vie. La grande majorité de nos clients GeForce ont migré vers le système d’exploitation Windows 10. Afin de garantir aux propriétaires de GeForce la meilleure sécurité, le meilleur support et les meilleures fonctionnalités possibles, NVIDIA se concentrera désormais sur le système d’exploitation Windows 10. “

Environ 20 % des ordinateurs dans le monde utilisent encore Windows 7, ce qui peut devenir un problème pour tous ces ordinateurs qui n’ont pas encore fait le saut vers le dernier système d’exploitation Microsoft.