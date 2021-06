NVIDIA officialise les RTX 3080 Ti et 3070 Ti, complétant la famille de cartes graphiques pour les jeux

01/06/2021 à 14:12 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Depuis quelques mois, nous savions l’arrivée supposée des RTX 3080 Ti et 3070 Ti, des cartes graphiques qui s’améliorent dans leurs gammes respectives et qui sont dans une étape intermédiaire entre les modèles. De cette façon, NVIDIA a à son actif un large éventail de possibilités pour tous les budgets. Le seul problème, comme nous le disons toujours, est la rareté de ces types de produits, de sorte que beaucoup de gens manqueront probablement de chance d’obtenir l’un de ces graphiques lorsqu’ils seront mis en vente dans les prochains jours.

A mi-chemin entre le RTX 3080 et le RTX 3090 se trouve ce 3080 Ti, qui a plus en commun avec sa grande sœur. Dans ce cas, le saut est fait pour 10 240 cœurs CUDA, 12 Go de mémoire DDR6X et un Bus mémoire 384 bits, cette dernière caractéristique étant identique au RTX 3090. De cette façon, on vérifie grâce au tableau en dessous de ces lignes qu’il s’agit d’un RTX 3080 vitaminé et à un prix, que si, bien plus volumineux, sans atteindre le prix du top Du marché. Ces cartes graphiques sont également livrées avec une augmentation du TDP. Dans le cas du RTX 3080 Ti, on observe qu’il passe de 320W à 350W, alors il faudra avoir une alimentation à la hauteur pour admettre ce type de cartes dans notre système.

Tableau des spécifications

| VideoCardz

Dans le cas du RTX 3070 Ti, nous obtenons une bande passante et une fréquence d’horloge plus élevées au détriment d’un TDP plus élevé. Il intègre également le Mémoire DDR6X, que l’on retrouve dans les modèles les plus avancés de NVIDIA. Étant un peu plus modeste, ce qui est clair, c’est qu’il continuera à apporter une grande puissance et des technologies aux derniers titres disponibles.

La NVIDIA RTX 3080 Ti arrivera dans les magasins 3 juin prochain, tandis que le 3070 Ti peut être acheté auprès de 10 juin prochain. Pour en obtenir un, nous devrons accéder au site Web de NVIDIA où se trouveront les modèles Founders. Cependant, différents assembleurs lanceront leurs propres versions, et nous pouvons également les trouver dans plusieurs magasins d’informatique.