NVIDIA présente de nouvelles puces graphiques RTX et MX pour ordinateurs portables | La technologie

NVIDIA a dévoilé vendredi ses nouveaux GPU que nous verrons dans les ordinateurs portables d’entrée de gamme 2022. Et ce n’est pas ce à quoi nous nous attendions …

La crise des semi-conducteurs plane toujours sur l’industrie informatique. À propos de toutes les industries technologiques, en fait.

Sur le marché des puces graphiques, la chose normale est que lorsque vous introduisez une nouvelle gamme de GPU, l’ancienne est abandonnée. Mais la crise actuelle des composants fait NVIDIA ramène ses gammes précédentes, car leurs frites sont moins exigeantes, et il y a plus de stock.

Nous sommes actuellement dans la génération RTX 3000, mais au lieu d’introduire la RTX RTX 3060 avec 12 Go, elle a relancé il y a quelques jours la RTX 2060, une carte 2019. Et maintenant elle annonce le nouveau GPU pour ordinateur portable RTX 2050, qui arrive accompagné de deux autres : MX 570 et MX 550.

Le nouveau GPU RTX 2050 pour ordinateurs portables a 2048 cœurs CUDA, étonnamment plus que le RTX 2060, mais avec moins de vitesse et moins de bande passante.

Il a une vitesse de base de 1 155 Mhz et un turbo de 1 477 Mhz. 4 Go de mémoire graphique GDDR6, et a une bande passante de 112 Go/sec. Vous pouvez utiliser le lancer de rayons, le filtrage DLSS, Reflex et d’autres fonctionnalités uniques de l’architecture RTX.

Il s’agit d’un GPU conçu pour s’intégrer dans ordinateurs portables de jeu bon marché.

Une autre des puces graphiques présentées est la MX 570, le plus rapide à ce jour. NVIDIA n’a pas divulgué de spécifications, mais dit qu’il « inclut plus de cœurs CUDA à faible consommation et des vitesses de mémoire plus rapides » que la génération précédente.

Les lumières RVB et un design futuriste ne suffisent pas à déterminer si un ordinateur portable de jeu vous convient. Dans ce guide, nous vous disons ce qu’il faut garder à l’esprit.

Modèle MX550 remplace le MX 450, présent dans d’innombrables ordinateurs portables ces dernières années. Selon NVIDIA, « a plus de cœurs CUDA et des vitesses de mémoire plus rapides qu’auparavant, offre un bond en termes de performances et d’efficacité pour les tâches de montage photo et vidéo, l’utilisation d’Adobe Lightroom et Premiere Pro et de meilleurs jeux que les graphiques intégrés ».

Sont trop GPU d’entrée comme le RTX 2050, mais au lieu de se concentrer sur les jeux, ils sont Puces graphiques tout-terrain qui fonctionnent bien sur toutes sortes de tâches.

La plupart des ordinateurs portables dotés de GPU intégrés sans processeur qui seront expédiés en 2022 embarqueront l’une de ces trois puces graphiques.