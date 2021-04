Nvidia présente Drive Atlan, une plate-forme de système sur puce pour les véhicules autonomes: tout ce qu’il faut savoir

Nvidia présente Drive Atlan

Nvidia a annoncé Drive Atlan, une plate-forme de système sur puce compatible avec l’IA pour les véhicules autonomes. Annoncé à GTC 2021, Drive Atlan combine CPU, GPU et DPU sur une puce qui utilise l’apprentissage en profondeur, des accélérateurs de vision industrielle et des ressources GPU “ Ampere-Next ” pour fournir 1000 TOPS (billion d’opérations par seconde). La nouvelle plate-forme Drive dispose d’un ascenseur 4X par rapport à la plate-forme Drive existante, au complexe Grace GPU et à la technologie de base Arm.

Bien qu’un rapport du MIT suggère que les voitures complètement autonomes mettront au moins une décennie à prendre les routes, la pandémie peut accélérer le besoin de voitures sans conducteur et auto-désinfectantes qui réduisent considérablement le risque de propagation de l’infection. Selon un article d’Allied Market Research, le marché mondial des voitures sans conducteur sera évalué à 556,67 milliards de dollars d’ici 2021.

La nouvelle offre Atlan de Nvidia avec son unité de traitement de données BlueField qui est un lieu unique pour les fonctions de stockage, de mise en réseau et de sécurité est jusqu’à 33 fois plus puissante que ses autres puces de voiture autonomes comme Drive Orin et Drive Xavier. Alors que Xavier donne 30 TOP, Orin termine à 254 TOP. Le BlueField DPU offrira la détection d’intrusion, une architecture de sécurité «zéro confiance» contre les cyber-attaques pour la sûreté et la sécurité des véhicules autonomes.

Appelant cela une “ merveille technique ”, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré qu’Atlan pouvait fournir un grand nombre d’applications basées sur l’IA fonctionnant simultanément dans des véhicules sans conducteur. Nvidia Atlan envisage d’entrer dans la phase de production de véhicules en 2025.

Nvidia utilisera des modèles Volvo pour sa puce informatique Orin. La première voiture qui sera équipée de cette puce est la XC90 qui se lira pour l’année prochaine. Les véhicules utiliseront des logiciels développés par la filiale Zenseact de Volvo ainsi que des systèmes de secours pour le freinage et la direction. Les autres fonctionnalités de base de la voiture seront servies par un serveur alimenté par Xavier comme la gestion de l’énergie et l’assistance à la conduite. Le traitement des données et la vision des capteurs Lidar seront pris en charge par Orin.

Nvidia a également présenté sa dernière plate-forme Hyperion au GTC 2021, qui associe calcul haute performance, capteurs et logiciels pour la conception de véhicules autonomes de niveau 4. La dernière génération Hyperion de 8e génération extrait les données de 12 caméras extérieures, trois caméras intérieures, neuf radars et un capteur lidar et les traite dans deux puces Orion. Cette plate-forme prendra en charge l’enregistrement en temps réel et la capture de caméra avec les piles de logiciels Drive AV et Drive IX existantes de Nvidia. Le dernier Hyperion sera disponible après 2021.

