NVIDIA présente le RTX 3080 avec 12 Go de mémoire, ce qui irrite encore plus les joueurs | Jeux

NVIDIA continue de sortir de nouvelles cartes graphiques. Mais le sentiment est qu’il profite de la situation actuelle, faisant très peu pour aider les joueurs à les obtenir, tout en alimentant la hausse des prix.

Pour les joueurs sur PC, les deux dernières années ont été un cauchemar. Et le cauchemar est loin d’être terminé.

En raison de la pandémie, de la crise des semi-conducteurs et des crypto-monnaies, depuis un an Il n’y a pas de stock de cartes graphiques de jeu, et les rares qui existent ont triplé leur prix.

Le sentiment que nous, les joueurs, est que NVIDIA et AMD font très peu pour résoudre la situation. Non seulement cela, mais ils en profitent pour doubler les prix des nouvelles versions.

L’annonce du blocus minier et le lancement de cartes exclusives pour le minage a été juste fumer, un geste marketing et d’image qui dans la pratique a été inutile.

Et les nouveaux modèles de cartes annoncés ces dernières semaines ne résolvent pas le problème, en proposant matériel ancien ou inadéquat, deux fois le prix.

Dans le but d’approvisionner le marché et de contourner les mineurs avec du matériel sous-alimenté, NVIDIA a annoncé il y a quelques jours une nouvelle carte de dernière génération, avec des performances de lancer de rayons obsolètes, le RTX 2060, ajoutant un peu plus de mémoire, 12 Go. Et le nouveau RTX 3050 d’entrée de gamme.

Ce sont des cartes qui ne servent pas aux joueurs car ils n’ont pas assez de puissance pour les jeux de nouvelle génération, sauf si vous jouez en 1080p, ou en 4K sans lancer de rayons et avec des graphismes Low ou Medium.

Mais au lieu de cela, ces nouveaux modèles sont mis en vente à des prix exorbitants.

Carte RTX 2060 cela coûtait en 2019 environ 299 euros. Ce nouveau modèle, identique mais avec un peu plus de mémoire, vaut entre 600 et 800 euros en magasin.

Ce sont quelques-unes des caractéristiques que vous devez prendre en compte lors de l’achat de votre ordinateur de jeu.

Aujourd’hui, NVIDIA a annoncé la nouveau RTX 3080 avec 12 Go de RAM. Pour la première fois de son histoire, comme le raconte Techspot, NVIDIA n’a pas mis de PVP (prix de détail) à la carte, et a opposé son veto à tous les avis jusqu’au jour du lancement.

Apparemment, il ne veut pas que les gens comparent le prix de vente conseillé avec le prix vendu dans les magasins, car il va monter en flèche. Et les performances ne seront pas beaucoup plus élevées qu’un Norme RTX 3080, qui a un prix de vente conseillé de 719 euros.

Le prix du nouveau modèle, selon l’assembleur EVGA, sera de 1 249 dollars. Si on ajoute la TVA, ici ce sera autour les 1400 euros. Doubler le prix de vente conseillé du RTX 3080.

Le nouveau RTX 3080 avec 12 Go de RAM Il possède un GPU Samsung fabriqué avec la technologie 8 nm, 8960 cœurs CUDA, 280 TMU, 104 ROP, 280 cœurs Tensor, 70 cœurs RT, un bus 384 bits et une bande passante de 912 Go/sg.

Ce sont des spécifications 3% supérieures à celles du RTX 3080, à l’exception de la mémoire, qui passe de 10 à 12 Go. Le TGP passe également de 320 à 350W.

Ce matériel justifie-t-il le double prix ?

Le sentiment est que NVIDIA fait peu pour freiner la thésaurisation des cartes par le minage de crypto-monnaie. Aucune amélioration n’est visible dans le stock, et avec leurs nouvelles cartes soit il manque de matériel, soit il encourage les augmentations de prix.

Des prix inaccessibles pour de nombreux joueurs, qui pouvaient auparavant acheter une carte graphique puissante pour 500 euros, et maintenant il faut voir comment NVIDIA lance des modèles obsolètes d’il y a trois ans à un prix plus élevé, ou doubler le prix de la génération actuelle.

Espérons que les cartes graphiques de jeu Intel Arc attendues parviendront à débloquer cette situation. Les joueurs doivent s’accrocher à n’importe quel ongle brûlant, car personne ne fait rien pour les aider.