NVIDIA présente ses PC inspirés de Matrix Resurrections, mais comme ses cartes RTX, elles ne peuvent pas être achetées | Jeux

NVIDIA s’est associé à Warner pour présenter ces PC inspirés du film Matrix Resurrections. Une analogie très appropriée pour comprendre le marché actuel du jeu PC déprimant.

Dans le métavers idyllique de la pilule bleue, de nouveaux jeux next-gen sont annoncés, NVIDIA revendique des premières technologiques telles que lancer de rayons ou filtrage DLSS 2.0, et nos yeux se remplissent de ces PC personnalisés inspirés du film Matrix Resurrections.

Mais si tu prends lune pilule rouge, vous découvrez la terrible réalité : votre PC continue de fonctionner avec votre vieille GTX 1070, et vous tentez d’obtenir une RTX depuis un an sans succès, à moins que vous ne payiez le triple de son prix aux spéculateurs insatiables, dont les magasins de longue date, qui sont Ils ont visé à ce de tripler les prix.

Nous vivons à l’intérieur de notre propre cauchemar de type Matrix, donc ces spectaculaires PC Matrix Resurrections créés par NVIDIA, semblent très appropriés à la situation actuelle. Ne manquez pas la galerie:

Il s’agit de trois PC équipés des dernières technologies, qui, comme les cartes RTX, sont également impossibles à acheter. Dans ce cas, car ils ne seront pas mis en vente. Ils ne peuvent être obtenus que par tirage au sort.

Ils seront également tirés au sort divers cas personnalisés inspirés de Matrix, pour les cartes RTX 3080 Ti. Oui, seuls les cas, n’incluent pas les cartes.

S’ils vous touchent, voyons comment vous obtenez un RTX 3080 Ti… Vous pouvez les voir dans la galerie ci-dessus.

Guide d’achat avec tout ce que vous devez savoir avant d’acheter une chaise gamer : les extras, les caractéristiques, les différences et les meilleurs modèles pour faire votre choix.

Les PC ont des noms comme Opérateur de sauvegarde Digital Storm, NZXT Nabuchodonosor et The Breacher. Certes, ils sont spectaculaires.

Ils disposent du matériel le plus récent, avec Processeurs Ryzen 5000, cartes RTX 3090 et RTX 3080 Ti, 32 Go de RAM, 1 To NVMe SSD, refroidissement liquide, etc.

Un autre paradoxe est que ces PC inspirés du film Matrix Resurrections Ils ne peuvent pas exécuter (du moins pour l’instant) la spectaculaire démo technique d’Unreal 5, appelée The Matrix Awakens, qui pour l’instant n’est disponible que pour PS5 et Xbox Series X.

Si vous voulez tenter votre chance, vous trouverez sur ce site les instructions pour participer au tirage au sort de ces trois PC Matrix.

Vous avez sûrement plus de chances d’être touché, que de trouver une carte graphique de jeu à son prix de vente conseillé…

Résurrections matricielles, Le film sort le 22 décembre dans les salles et sur HBO Max.