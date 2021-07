NVIDIA propose déjà le Ray Tracing sur les puces ARM, des PC gamers pas chers ? | Jeux

in

ARM semble être la promesse des ordinateurs et, même s’il n’a pas eu beaucoup de fans, le rachat par NVIDIA permet désormais de jouer au Ray Tracing sur des ordinateurs équipés de ce type de processeurs.

Dans le cadre de la Game Developers Conference, NVIDIA a décidé de présenter sa technologie de ray tracing. Oui, cette technologie appelée RTX en abrégé est connue de tous et est présente dans leurs cartes graphiques depuis quelques années. Alors où est la nouveauté ?

Ce qui est nouveau et frappant, c’est que NVIDIA a fait fonctionner le Ray Tracing sur les ordinateurs équipés de processeurs ARM. La démonstration n’a pas été théorique, car NVIDIA a enseigné au public deux démos techniques de jeux différents dans lesquels le ray tracing fonctionne clairement et on voit qu’il n’y a pas de prise, le processeur est ARM.

Les jeux choisis pour cette démo sont Wolfenstein : Youngblood et The Bristo. Les deux jeux sont de qualité supérieure et nécessitent une puissance de base de l’équipe pour pouvoir fonctionner correctement, mais lors de l’ajout du lancer de rayons, les demandes augmentent en termes de puissance brute.

L’explication de NVIDIA sur la façon dont le lancer de rayons va de pair avec un processeur ARM se concentre sur le fait que ont adapté divers kits de développement RTX aux équipements ARM. Allez, ils ont adapté ce qu’ils avaient déjà à cette architecture.

Dans les tests qu’ils ont effectués, ils ont utilisé un processeur signé MediaTek, il s’agit du Kompanio 1200 et il a été accompagné de la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060.. Ce graphique n’est pas le plus puissant de la famille RTX Series 30, en fait, c’est le graphique initial de la nouvelle série.

De plus, NVIDIA publiera les kits de développement suivants afin que différentes équipes puissent commencer à trouver des fonctionnalités et des améliorations à la possibilité d’avoir le lancer de rayons sur les ordinateurs équipés de processeurs ARM.

Deep Learning Super Sampling (DLSS), utilise l’intelligence artificielle pour augmenter les fréquences d’images et produire des images nettes et attrayantes pour les jeux. Illumination directe RTX (RTXDI), qui permet aux développeurs d’ajouter un éclairage dynamique à leurs décors. NVIDIA Optix AI-Accélération Denoiser (NRD), qui utilise l’intelligence artificielle pour restituer plus rapidement des images de haute qualité. Utilitaire de mémoire RTX (RTXMU), qui optimise la façon dont les applications utilisent la mémoire graphique. Illumination globale RTX (RTXGI), qui permet de recréer la façon dont la lumière rebondit sur les paramètres du monde réel.

Cette démo NVIDIA soulève des questions sur l’avenir des ordinateurs ARM, Il se peut que beaucoup pensaient que cette architecture resterait stagnante et ne rivaliserait pas face à face avec des équipes avec Intel ou AMD.

La réalité semble être qu’ARM a beaucoup plus de potentiel qu’on ne le croyait auparavant. La seule chose à faire est d’attendre et de voir comment le développement et la mise en œuvre des technologies pour les processeurs avec cette architecture progressent.