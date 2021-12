Nvidia rencontre un autre ennemi dans sa mission impossible d’acheter ARM | La technologie

Le feuilleton du secteur technologique continue de faire parler de lui, car bien que plusieurs entreprises et sociétés se soient positionnées contre l’achat, la Federal Trade Commission ne donne pas non plus son approbation.

L’année dernière, il a été annoncé que NVIDIA faisait l’acquisition d’ARM. Une entreprise qui vous semble sûrement familière car sa technologie et sa conception ont été utilisées dans de nombreux chipsets que nous avons vus chez Qualcomm, Apple, Samsung et le reste du monde mobile.

L’architecture ARM est passée d’une chose minoritaire, uniquement pour les téléphones et les tablettes, à l’avenir de l’informatique, comme Apple l’a démontré avec ses processeurs M1 Max et M1 Pro.

Et c’est pourquoi L’intérêt de Nvidia pour l’acquérir est mal vu en dehors de l’entreprise verte. C’est normal, personne de sensé ne voudrait d’un tel monopole entre la meilleure société de puces graphiques et la plus grande société de puces efficaces.

Au Royaume-Uni, le gouvernement a annoncé qu’il bloquerait l’accord, ce qui a rendu les choses très difficiles. Mais maintenant, un autre acteur a rejoint. Et pas n’importe qui, mais la Commission fédérale du commerce des États-Unis.

Comme annoncé hier par la commission, la FTC a décidé de s’opposer au règlement et d’aller plus loin en intentant une action en justice dans lequel il espère bloquer les tentatives de Nvidia d’acquérir ARM.

Selon l’annonce de la FTC : « L’accord vertical proposé donnerait à l’une des plus grandes sociétés de puces le contrôle de la technologie et des conceptions informatiques sur lesquelles les sociétés rivales s’appuient pour développer leurs propres puces concurrentes.

La plainte de la FTC allègue que Avec le rachat, l’entreprise américaine aurait les moyens et l’intérêt d’étouffer les technologies innovantes de la nouvelle génération., y compris ceux utilisés pour faire fonctionner les centres de données et les systèmes d’aide à la conduite dans les voitures.

Bien que NVIDIA soit connu de beaucoup comme une entreprise qui fabrique des GPU pour ordinateurs, l’entreprise fait pas mal d’autres choses : voitures autonomes, intelligence artificielle, etc.