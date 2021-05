Exploitation minière

Nvidia restreint l’exploitation minière d’Ethereum sur ses trois cartes graphiques GeForce Gaming

L’un des plus grands producteurs de cartes graphiques, Nvidia, a annoncé qu’il limiterait son taux de hachage pour ses trois dernières cartes graphiques qui porteront la mention «Lite Hash Rate» dans le but de dissuader les mineurs.

Dans une annonce faite mardi par le directeur du marketing mondial de Nvidia pour GeForce, Matt Wuebbling, les cartes graphiques concernées sont RTX 3070, RTX 3080 ainsi que RTX 3060 Ti.

La société a expliqué qu’elle réduirait de 50% la puissance de hachage des trois dernières cartes graphiques afin de garantir que leurs GPU haut de gamme n’attireront que les joueurs plutôt que les mineurs d’Ethereum.

Weubbling a expliqué que la limitation de la puissance de hachage ne sera appliquée que sur les GPU nouvellement fabriqués. Il a dit,

«Ce taux de hachage réduit s’applique uniquement aux cartes nouvellement fabriquées avec l’identifiant LHR et non aux cartes déjà achetées. Nous pensons que cette étape supplémentaire permettra aux joueurs du monde entier de disposer de plus de cartes GeForce à de meilleurs prix. »

Nvidia avait initialement annoncé l’introduction d’un taux de hachage limité sur diverses séries de GPU en février. Cependant, une mise à jour du pilote en mars a conduit à la suppression des limites, certains crypto-mineurs utilisant le modèle RTX 3060 atteignant un taux de hachage d’environ 118,9 mégahashes par seconde.

La récente flambée des prix de l’Ether (ETH) a connu un pic pour les graphismes de jeu de Nvidia et il y a des craintes de pénurie de GPU si le prix d’Ether augmente à nouveau. Les bénéfices des mineurs d’Ethereum ont dépassé ceux des mineurs de Bitcoin le 12 mai, illustrant le nombre élevé de mineurs d’Ethereum dans l’industrie.

Nvidia semble prêt à laisser aller l’opportunité de tirer parti de l’engouement actuel pour Ether car il a déjà roulé sur son propre processeur d’extraction de crypto.

La société devrait lancer l’expédition des trois nouvelles cartes graphiques à la fin du mois et inclura l’étiquette LHR sur la boîte ainsi que dans les listes de produits au détail.

Il reste cependant difficile de savoir si les limites du hashrate auront un effet sur les performances de la nouvelle carte graphique. Certains commentateurs sont allés de l’avant pour demander une réduction de leurs prix car ils ne seront pas beaucoup plus puissants.

Joseph Kibe

Joseph est un passionné de blockchain et de crypto-monnaie, avec une forte conviction que l’exposition de la technologie blockchain est pour le bien de la société. Fasciné par l’énorme potentiel des crypto-monnaies et la technologie qui les sous-tend – la blockchain – Joseph a passé beaucoup de temps à en apprendre davantage sur l’industrie, devenant un écrivain expert dans le secteur. Il couvre tout contenu lié à la crypto-monnaie et à la blockchain.