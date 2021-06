Nvidia RTX 3070 Ti, analyse et avis | Jeux

La crise des semi-conducteurs continue son cours, mais le marché ne peut pas s’arrêter et les plans d’entreprises comme Nvidia se poursuivent. Nous accueillons à bras ouverts une RTX 3070 Ti qui promet d’être à mi-chemin entre RTX 3070 et 3080, une solution pour jouer à un très bon niveau, mais surtout pour améliorer les choses face à la pénurie de stock.

Et c’est que, nous sommes censés faire face à un graphique qui a une protection par Nvidia lui-même pour que les crypto-monnaies ne puissent pas être minées avec eux et que, bien que la crise des puces continue de frapper, au moins le stock n’est pas épuisé en raison des achats massifs auprès des fermes minières.

C’est quelque chose que nous verrons au fil des semaines, mais pour l’instant ce que nous pouvons faire, c’est vous dire notre avis dans ce test du RTX 3070 Ti dans lequel nous avons mis les graphismes à l’épreuve avec plus d’une douzaine de jeux de premier plan à la fois en 4K et en 1440p, la résolution dans laquelle vous vous sentirez le plus à l’aise.

Analyse du RTX 3070 par tranches:

Conception et fonctionnalités du RTX 3070 Ti

Commençons par examiner les caractéristiques internes et externes du RTX 3070 Ti. Nous avons un GPU qui partage un design avec sa sœur aînée, le 3080, nous avons donc un ventilateur d’un côté du PCB et un autre pointant vers l’autre côté.

En plus des deux ventilateurs, nous avons un énorme dissipateur thermique en aluminium qui, comme nous le voyons sur ses sœurs et plus loin dans cette revue, fait un travail fantastique pour dissiper la chaleur.

Le RTX 3070 avait les deux ventilateurs sur le même visage, nous avons donc déjà une différence importante à l’extérieur. A l’intérieur, comme vous pouvez le voir dans le tableau suivant, nous avons un GPU à mi-chemin entre ses deux sœurs :

asdadasdRTX 3070RTX 3070 TiRTX 3080Cuda core5.8886.1448.704 Fréquence OC1.73 GHz1.77 GHz1.71 GHz Fréquence standard1.50 GHz1.58 GHz1.44 GHz Mémoire8 Go GDDR68 Go GDDR6X10 Go GDDR6XBus256-bit48 / s60 Go Bande passante3204-bit Go / s Vitesse de la mémoire14 Gbps19 Gbps19 Gbps Ray TracingDeuxième générationDeuxième générationDeuxième générationTensor CoresTroisième générationTroisième générationArchitectureAmpèreAmpèreAmpèrePuissance recommandée650 W750 W750 WTempérature maximale93º93º93ºCPCIe Longueur PCIe 8 broches2 x 2 x PCIe 8 broches longueur de connexion 2 x 112 mm PCIe 2 x 112 mm de longueur d’alimentation 2 x 112 mm , deux fentes de haut 285 mm de long, 112 mm de large, deux fentes de haut Prix 520 euros 619 euros 720 euros

En plus de l’augmentation des cœurs et de la fréquence CUDA, nous avons une mémoire qui se trouve être GDDR6X, comme le RTX 3080. Cela vous permet d’augmenter la bande passante mémoire, ce qui est très utile pour les améliorations de textures, de lancer de rayons ou d’antialiasing dans les titres qui ne prennent pas en charge la technologie DLSS.

De plus, la vitesse de la mémoire est également plus élevée et on est passé de 14 Gbps à 19 Gpbs, le même débit que le RTX 3080.

C’est un peu plus long que le RTX 3070, mais la largeur de 112 mm est la même, ainsi que les deux emplacements dont vous avez besoin. Et au niveau de la connexion, nous avons également le même : DisplayPort 1.4 et un HDMI 2.1 préparé pour les nouveaux téléviseurs.

Tests synthétiques avec et sans lancer de rayons

Avant de passer aux performances dans les jeux, passons aux tests synthétiques. Nous avons répété les tests que nous avons effectués sur le reste des graphiques de la famille pour obtenir une vue panoramique et voir où se situe théoriquement le RTX 3070 Ti.

Le 3D Mark est un test classique, mais les deux autres (que vous avez sur Steam gratuitement au cas où vous voudriez les essayer) sont plus modernes et, surtout, ils font un test intensif à la fois du DLSS et du ray tracing.

Voici les résultats :

ASDADADRTX 3070 à 4KRTX 3070 à 1440pRTX 3070 Ti à 4KRTX 3070 Ti à 1440pRTX 3080 à 4KRTX 3080 à 1440p3D Mark13,499 lié au GPU-14 682 lié au GPU-17 279 lié au GPU-Boundary RTX26.3 fps54.2 fps27, 3 ips 56,3 ips 36,8 ips 70,1 ips Bright Memory Infinite 21 ips51 ips24 ips51 ips34 ips73 ips

Et, comme vous pouvez le voir, non pas que nous ayons une énorme différence entre le RTX 3070 et le RTX 3070 Ti. En ce sens, ces sensations initiales que nous avons eues en regardant les caractéristiques du GPU et en voyant qu’il s’agit d’un modèle “très” intermédiaire entre le RTX 3070 et le RTX 3080, sont remplies, mais peut-être que l’amélioration est inférieure à ce que nous attendions .

Mais, comme on vous le dit toujours, les tests de performances, c’est bien, mais ce qui compte c’est de tester un système dans son environnement naturel et, en l’occurrence, ce sont les jeux.

Voici comment le RTX 3070 Ti se comporte dans les jeux

Il est temps de voir comment cette RTX 3070 Ti se comporte dans les jeux Et pour cela, nous avons choisi certains des titres les plus exigeants avec le GPU, ainsi qu’Overwatch comme exemple de la façon dont vous vous retrouverez avec un jeu en ligne compétitif si vous voulez un taux d’images par seconde élevé.

Dans presque tous les jeux mesurés, nous avons utilisé le réglage maximum des paramètres graphiques à la fois dans la mesure à 1440p et à résolution 4K. Dans ceux qui ont l’option disponible, nous avons utilisé l’API DirectX12 et dans Metro Exodus, nous avons Hairworks actif.

Comme pour les deux autres RTX 30 haut de gamme, lors de la lecture en 4K, nous désactivons l’antialiasing. Voici les résultats :

Média FPS RTX 3070 Ti à 4K sans AARTX 3070 Ti à 1440p avec AARTX 3070 à 4K sans AARTX 3070 à 1440p avec AARTX 3080 à 4K sans AARTX 3080 à 1440p avec AACyberpunk 20774250 —- Gears56996 —- Red Dead Rédemption 251 940 337 337 667 648Overwatch154165147148184,9206,8Death Stranding avec DLSS10312686,7151,889156,2Destiny 27812279 11585137Doom Eternal66223108188145306Battlefield version V5780507,152409,9Metrol12686,7121,Destin88

Au vu du tableau des résultats, nos soupçons sont comblés : nous avons un GPU qui couvre cet écart entre le RTX 3070 et le RTX 3080. C’est un GPU idéal pour jouer à 1440p en ultra et avec ray tracing dans pratiquement tous les jeux, bien qu’il y ait des choses que nous devons clarifier.

Red Dead Redemption 2 a trois options d’anticrénelage et est le paramètre graphique le plus consommateur de ressources de ce jeu. Avec les trois activés et au maximum de ce que cela peut donner, nous avons ces 40 fps. Si on en coupait un, ou qu’on baissait les paramètres de qualité ici et là, on obtiendrait 60 fps.

C’est très “agréable” de jouer à RDR 2 à 60 fps, mais une autre option est de jouer avec tout en ultra et de limiter le taux d’fps à 30, c’est ce que je ferais. Et pourquoi la 4K a-t-elle un meilleur taux de fps ? La raison en est qu’avec AA désactivé, nous pouvons aller jusqu’à 4K et avoir une meilleure fréquence d’images, mais je pense que le QI est pire que 1440p avec AA.

Entre le test des RTX 3080 et 3070, il y a des jeux qui ont été mis à jour. Metro est l’un d’entre eux et en jouant à la nouvelle version, nous avons quelques options supplémentaires. En 1440p, cela fonctionne très bien et mieux qu’en 3070, mais lorsque nous montons en 4K, les choses changent et nous avons un taux de fps inférieur à 60.

Je ne peux pas expliquer les 66 images par seconde de DOOM Eternal en 4K, car c’est une mesure étrange, mais dans tous nos tests, la moyenne était inférieure à ce que j’ai obtenu à l’époque avec le 3070 et si nous regardons Death Stranding, nous avons de meilleurs résultats que le 3080 en 4K, mais pires à 1440p. Ce qui est étrange, c’est que le RTX 3070 présentait un taux moyen que, encore une fois, je ne peux pas expliquer, car il est resté ainsi dans tous les tests.

Le reste, comme vous pouvez le voir, fonctionne un peu mieux dans les deux résolutions que dans le RTX 3070 et un peu moins bien que le RTX 3080. Et, en passant, dans Overwatch, nous avons la technologie Reflex qui améliore un peu les performances dans les jeux en ligne et que Nous vous détaillons dans l’analyse du RTX 3080.

Il y a deux “nouveaux” jeux sur la liste, Gears 5 et Cyberpunk.. Le premier a été joué dans les deux résolutions aux réglages maximum et avec les ultra-textures installées. La performance est tout simplement excellente et c’est tout un spectacle.

Et d’un autre côté il y a Cyberpunk 2077. Le jeu n’est pas qu’il soit trop bien optimisé et, entre ça et que c’est un titan visuel, on a ces 50 fps en moyenne en ultra qualité (avec RT activé dans ses trois disponibles options et DLSS en mode ‘Qualité’), mais pour atteindre plus de 30 fps en 4K il faut couper les options visuelles, baisser le RT, éliminer le ray tracing des ombres et mettre le DLSS en ‘Balanced’.

Cela continue d’être scandaleux, mais avec des concessions normales.

Et, bien que je l’aie fait dans des critiques de différents ordinateurs portables avec RTX 30 et les autres GPU RTX 30, Je dois influencer les avantages du DLSS. Si les jeux sont compatibles avec cette technologie de reconstruction d’images d’intelligence artificielle, je vous recommande de l’activer.

C’est une technologie qui remplace fondamentalement l’anticrénelage et ce qu’elle fait est de rendre le jeu à une résolution native inférieure, puis de l’adapter à la résolution du moniteur. C’est quelque chose qui lisse les dents de scie, mais consomme également moins de ressources GPU.

Nous vous laissons un exemple de Death Stranding en résolution 4K:

Dans ce jeu par exemple, on voit que l’on gagne environ 20 fps en moyenne entre la solution TAA (antialiasing temporel) et DLSS en mode qualité, la plus puissante des trois dont elle dispose. Au niveau de la qualité d’image on ne trouve pas de différences appréciables, mais au niveau des performances c’est perceptible.

Température et consommation

Au niveau température et consommation, les RTX 30 s’en sortent très bien. Le travail de Nvidia sur la dissipation porte ses fruits et la vérité est que le RTX 3070 et le RTX 3080, dans nos tests, étaient bien en dessous des 93º de maximum dont parle la société.

Ça oui, Nous avons fait les analyses dans un environnement assez frais, mais maintenant les choses ont changé et, au milieu de l’été et avec une température interne de 26º angoissante qui augmente de quelques degrés après quelques heures de jeu, nous voulions voir comment fonctionnait le système de dissipateur thermique du RTX 3070 Ti.

Et mon garçon, a-t-il plus que rempli :

Température maximale RTX 3070 TiRTX 3080RTX 3070Cyberpunk 207781 – Gears 581 – Quake8478-Overwatch838073Red Dead Redemption 2838174Death Stranding767975Destiny 2828074Doom Eternal837975Battlefield V837973Control808175Metro Exodus837973Controlus88175Metro Exod

Le bruit du ventilateur est plus fort en général, car le PC souffle beaucoup d’air chaud car celui qui absorbe n’est pas trop froid, mais si on regarde la température du GPU, on a de très bonnes données, un peu plus chaudes que le 3080, mais dans un environnement estival à La Mancha. Les RPM maximum sont d’environ 2 150.

Au ralenti, il fait environ 35º et les ventilateurs restent éteints.

Maintenant, qu’en est-il de la consommation? Le 3070 avait des pics de 220W et le RTX 3080 était d’environ 330W, ce qui semble beaucoup, mais nous parlons vraiment de pics de jeu et également de consommation inférieure à celle de la génération précédente.

Le RTX 3070 Ti « mange » 9,6 W au ralenti et 283 W en charge. Encore une fois, entre ses deux sœurs.

Une bête pour 2K, mais sans upgrade pour justifier le prix en 4K

À la fin nous avons un GPU qui ne surprend pas et qui tient strictement ses promesses : être à mi-chemin entre le RTX 3070 et le 3080. Nous avons des améliorations par rapport à sa sœur cadette à 1440p et 4K, mais pour le prix supplémentaire, nous pourrions nous attendre à ce qu’il soit plus proche du RTX 3080.

C’est toujours un GPU très indiqué pour laisser derrière lui des résolutions de 1 080 py pouvoir jouer ultra tout avec la résolution 1440p comme base Et, en plus, le rapport qualité/prix reste spectaculaire, comme dans toute la famille RTX 30.

La consommation n’est pas exagérée, les performances sont bonnes et évacuent très bien la chaleur, étant un GPU très attractif si on veut monter un PC et on n’a pas de RTX 3070 ou 3080 sous la main à un prix décent en raison de la pénurie de graphiques, mais j’aurais peut-être mis 12 Go de mémoire pour le rendre plus attrayant.

Et c’est ça, les performances dans pratiquement tous les jeux seraient toujours très similaires, mais il existe déjà des titres (Red Dead Redemption 2, par exemple) qu’on ne peut pas mettre en 4K avec tout en ultra en activant l’AA à cause de la limitation des 8 Go.

Contourner cela C’est un GPU fortement recommandé et cela dépend également du type de moniteur que vous avez. Si vous avez un panneau 4K, la meilleure chose est peut-être de viser le RTX 3080 (si vous trouvez une unité), mais si vous avez un moniteur 1440p, ce GPU est présenté comme l’option idéale.