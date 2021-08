Nvidia RTX 3090 Super rumeur apparaît… c’est reparti

La Nvidia GeForce RTX 3090 est la carte graphique la plus puissante du marché à l’heure actuelle, en particulier dans les charges de travail impliquant le lancer de rayons, mais nous venons de voir une rumeur selon laquelle une RTX 3090 Super pourrait être en route.

Selon Wccftech, la Nvidia GeForce RTX 3090 Super serait une carte graphique avec un énorme 400 W TGP (puissance graphique totale) et 10 752 cœurs CUDA – par rapport aux 10 496 cœurs CUDA et 350 W TGP de la carte standard. La fuite vient de Twitter leaker @ Greymon55, et nous n’avons jamais vu leurs fuites, alors prenez cela avec un grain de sel géant.

Cela ne veut pas dire que les spécifications semblent un peu géniales. Avec 10 752 cœurs CUDA, vous ne regardez que 2 unités de calcul de plus à 84 que les 82 du RTX 3090. Ce n’est pas tout à fait irréaliste, car c’est exactement la même différence que le RTX 2080 Super avait par rapport au RTX 2080 d’origine. Mais quand Nvidia a lancé le RTX 2080 Super, il n’a augmenté le budget d’alimentation que de 25 W par rapport à la Founder’s Edition GeForce RTX 2080.

Il est possible que, en supposant que cette carte graphique soit même réelle, Nvidia arrondisse simplement la puissance requise à 400 W, plutôt que de sortir un GPU avec un TGP de 375 W, mais nous ne savons pas pourquoi cela serait nécessaire. Là encore, c’est encore le début, il est donc possible que ce soit exactement ce dont le GPU a besoin maintenant. Qui sait.

Avons-nous vraiment besoin de cela ?

La Nvidia GeForce RTX 3090 est actuellement dans un endroit étrange. Lorsque la carte graphique est sortie, l’augmentation du prix par rapport à la RTX 3080 ne valait déjà pas vraiment la peine, juste en termes d’augmentation brute des performances. Mais, maintenant que nous avons le RTX 3080 Ti, cette avance en termes de performances n’a fait que diminuer. Pour la plupart, le RTX 3080 Ti vous offrira presque le même niveau de performances dans les jeux que le RTX 3090, avec peut-être une différence de 1 à 2% de la fréquence d’images.

Combinez cela avec le prix de vente au détail inférieur – même si vous ne trouverez aucune des cartes graphiques à leur prix de vente au détail – et le RTX 3090 n’a tout simplement aucun sens à moins que vous n’ayez vraiment besoin de ces 24 Go de VRAM.

Je ne sais toujours pas si le RTX 3090 Super sera réel, mais si c’est le cas, il est possible que Nvidia le publie pour donner plus d’espace pour respirer au haut de gamme. Et, si le calendrier de sortie de Nvidia avec Ampere ressemble quelque peu à ce qu’il était avec Turing (et il n’a pas été jusqu’à présent), le RTX 3090 Super ne serait pas seul.

Lorsque Nvidia a lancé le RTX 2080 Super, il a lancé le RTX 2070 Super et le RTX 2060 Super en même temps. Si Nvidia recommence, avec un RTX 3080 Super et un RTX 3070 Super, le RTX 3090 aura besoin de quelque chose pour se démarquer à son prix exorbitant.

Là encore, il y a de bonnes chances que cette carte graphique ne voie jamais le jour – Nvidia n’a même pas encore lancé de carte Ampere économique, après tout. Donc, nous devrons simplement attendre et voir ce que Team Green nous réserve.