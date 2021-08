Nvidia Shield ferme les téléchargements de jeux Nintendo Wii en Chine

in

Image : Nintendo

En 2017, les rumeurs sont devenues réelles lorsqu’il a été confirmé que Nintendo lancerait certains ports Wii fonctionnant à 1080p HD, 60 FPS sur le Nvidia Shield en Chine continentale.

Cela a commencé avec la sortie de Super Mario Galaxy et a été suivi par d’autres titres comme Donkey Kong Country Returns, La Légende de Zelda : Princesse du Crépuscule, Nouveau Super Mario Bros. Wii, Coup de poing !! et Mario Kart Wii.

L’analyste principal de Niko Partners Daniel Ahmad – la même source qui a initialement partagé cette information a maintenant révélé que la possibilité de télécharger ces jeux est actuellement en train d’être fermée. Bien que les jeux soient “toujours accessibles” s’ils sont achetés, on ne sait pas combien de temps l’authentification du serveur continuera de fonctionner.

Dans le cadre de l’accord Tegra, Nintendo et Nvidia ont travaillé pour amener les jeux Wii à la version Nvidia Shield China Les jeux ci-dessous + Donkey Kong Country Returns ont été portés sur Shield et sortis en HD 1080p, exclusivement pour la Chine La possibilité de les télécharger est maintenant fermée https://t.co/SHZP3XD1ko – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 19 juillet 2021

Tout cela faisait partie de l'”accord Tegra” de Nintendo avec Nvidia et a été suivi en 2019 par le géant japonais du jeu vidéo lançant officiellement le Switch alimenté par Tegra en Chine avec l’aide de Tencent.

En décembre de l’année dernière, le système hybride de Nintendo s’était vendu à plus de 1,3 million d’unités en Chine, le système se vendant presque le double des ventes combinées de la PlayStation 4 et de la Xbox One au cours de la même période. Daniel Ahmad a également fait référence au succès de la Switch dans la suite du message original :