NVIDIA a commencé à déployer une nouvelle mise à jour pour ses appareils Shield TV avec l’écran d’accueil Android TV actualisé. L’interface utilisateur remaniée a été annoncée en février et a déjà fait son chemin sur quelques appareils, y compris les meilleurs téléviseurs Android de Sony.

La mise à jour apporte un nouvel onglet “Découvrir”, qui comprend des recommandations de contenu personnalisées en fonction de votre historique de visionnage. Il existe également un nouvel onglet “Applications” qui remplace l’affichage précédent “Toutes les applications” sur l’écran d’accueil. Le nouvel onglet s’affiche en plein écran pour permettre d’afficher plus d’applications à la fois.

Le reste de l’interface, cependant, reste largement inchangé. Vous pouvez toujours personnaliser la liste des chaînes en ajoutant ou en vous déplaçant dans le guide. À bien des égards, l’expérience remaniée de l’écran d’accueil d’Android TV est similaire au logiciel Google TV qui a été introduit avec le Chromecast de quatrième génération l’année dernière.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

La mise à jour sera disponible pour les appareils Shield TV aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne, en Australie et au Royaume-Uni. En Italie et en Espagne, la mise à jour sera déployée sans l’onglet Découvrir.

Il s’agit en fait de la deuxième mise à jour que NVIDIA a déployée sur Shield TV au cours du dernier mois. Il avait publié une mise à jour plus petite fin mai avec le correctif de sécurité d’avril 2021 et la prise en charge de plus de contrôleurs et d’accessoires. Comme confirmé par Google la semaine dernière, Shield TV et Shield TV Pro bénéficieront également du support Stadia d’ici la fin de ce mois.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Prenez un contrôleur

Profitez de vos jeux préférés avec ces manettes et le téléviseur NVIDIA Shield

Le téléviseur NVIDIA Shield vous permet de profiter à nouveau d’expériences de jeu multijoueur sur canapé grâce à la grande prise en charge des contrôleurs Bluetooth tiers ! Il y a beaucoup de contrôleurs parmi lesquels choisir, vous voudrez donc trouver un bon équilibre entre forme et fonction pour résister à ces longues sessions de jeu.