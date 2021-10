NVIDIA Shield TV vs. Shield TV Pro : quelle est la différence et que dois-je acheter ?

Une refonte compacte

NVIDIA Shield TV (2019)

Mise à niveau subtile

NVIDIA Shield TV Pro (2019)

Le changement le plus frappant pour le rafraîchissement du téléviseur NVIDIA Shield 2019 est sa forme de tube unique et la télécommande redessinée. Cette boîte de diffusion rationalisée et portable avec une puissance de traitement améliorée offre toujours la meilleure expérience Android TV que vous puissiez acheter.

Avantages

Conception intelligente et compacte La télécommande mise à jour est fantastique Toujours la meilleure expérience Android TV La mise à l’échelle améliorée de l’IA est excellente

Les inconvénients

Peut rencontrer des problèmes lors de l’exécution de certains jeux Android

Le NVIDIA Shield TV Pro (2019) ressemble et fonctionne presque de la même manière que l’ancien modèle Shield TV Pro, ce qui est une excellente nouvelle car nous avons adoré tout ce que l’ancien modèle Pro pouvait faire. Le seul inconvénient ici est le stockage interne dégradé.

Avantages

Conception élégante du téléviseur Shield Plus de RAM et double le stockage intégré Offre des ports USB pour le stockage externe Celui que vous voudrez pour Plex et les jeux

Les inconvénients

Moins de stockage interne que l’ancien modèle Pro Plus cher que le tube Pas assez de nouvelles fonctionnalités pour justifier une mise à niveau

NVIDIA a enfin mis à jour sa gamme Shield TV, nous offrant un modèle standard entièrement repensé tout en préservant le design élégant de la console pour le modèle Pro. Les deux sont livrés avec un contrôleur repensé qui est à la fois plus facile à utiliser et plus difficile à perdre, et

Le choix entre les deux dépendra de la configuration de votre salon, si les services de jeu améliorés et Plex du Shield TV Pro valent l’argent supplémentaire, et sans doute le plus important, si vous possédez déjà un téléviseur Shield.

NVIDIA Shield vs Pro : quelle est la différence ?

Auparavant, c’était un choix assez facile si vous vouliez opter pour le NVIDIA Shield vs. Pro. Alors que vous deviez consulter les spécifications internes pour repérer les différences entre les deux, le modèle Pro offrait une mise à niveau substantielle du stockage qui justifiait le coût supplémentaire.

Cette fois-ci, NVIDIA a rendu les choses beaucoup plus simples avec un téléviseur Shield radicalement repensé qui offre une amélioration des spécifications par rapport aux modèles plus anciens dans un tube svelte et profilé conçu pour prendre à peine de la place derrière votre téléviseur. Ce n’est pas non plus un bâton ou un dongle, il devrait donc s’adapter confortablement entre n’importe quelle étagère de télévision et un mur. Nous pensons que le Shield TV est l’appareil le plus intéressant qui plaira aux utilisateurs plus occasionnels qui souhaitent simplement brancher quelque chose sur leur téléviseur et passer au streaming.

Le téléviseur Shield standard a été réduit pour se cacher facilement n’importe où derrière le téléviseur de votre salon.

Pendant ce temps, le modèle Pro a conservé le même look avant-gardiste que les modèles précédents de Shield TV. Vous pouvez le configurer en tant que hub SmartThings pour contrôler les appareils domestiques intelligents, et il existe deux ports USB pour connecter un stockage externe, des claviers ou une antenne OTA. Il offre également la suite complète de services et de fonctionnalités de jeu de NVIDIA, ainsi que 16 Go de stockage interne et des spécifications allant jusqu’à 3 Go de RAM. Cette option est conçue pour les passionnés de technologie les plus inconditionnels qui aiment bricoler et accessoiriser leurs gadgets.

Il convient de réitérer que les deux modèles sont toujours parfaits pour les joueurs et prennent en charge toute la bibliothèque de jeux du service GeForce NOW de NVIDIA et GameStream. Cependant, vous pourriez avoir des problèmes sur le tube Shield TV en essayant de lire des titres de jeux Android avancés qui nécessitent 3 Go de RAM. Cela signifie que si vous souhaitez télécharger et jouer à des jeux comme Doom 3 ou Portal directement sur votre Shield TV, vous feriez mieux d’opter pour le modèle Pro. Mais les deux fonctionneront toujours avec les meilleurs contrôleurs de jeu, vous pouvez donc lancer vos jeux préférés et utiliser votre contrôleur préféré.

Catégorie Shield TV Shield TV Pro Prix 150 $ 200 $ Processeur Tegra X1+ Tegra X1+ Stockage 8 Go 16 Go RAM 2 Go 3 Go MicroSD Oui Oui Ethernet Oui Oui USB Non 2 Dolby Vision Oui Oui Dolby Atmos Oui Oui AI upscaling Oui Oui Serveur Plex Non Oui SmartThings Non Oui Jeux GeForce Oui Oui Jeux AAA Oui Oui

Au-delà de l’emballage des composants internes, l’autre mise à niveau majeure est intervenue dans le service distant et est cohérente sur les deux modèles. Le style de télécommande précédent était trop fin et facile à perdre, et le capteur tactile pour contrôler le volume était plus flash que substance.

La télécommande NVIDIA Shield redessinée est beaucoup plus substantielle à tenir avec une disposition de boutons plus traditionnelle qui comprend des commandes multimédia dédiées, un gros bouton Netflix et un bouton personnalisable dans le coin supérieur droit qui peut être programmé pour ouvrir les paramètres, basculer l’IA- mise à l’échelle améliorée, volume muet et bien plus encore. De plus, la télécommande est conçue pour fonctionner avec les anciens modèles Shield et peut être achetée seule pour ceux qui possèdent l’un de ces anciens modèles.

NVIDIA Shield vs. Pro : un excellent point d’entrée pour tous ceux qui découvrent Shield TV

La NVIDIA Shield TV est de loin la meilleure box Android TV que vous puissiez acheter, ce qui sonne toujours vrai avec les éditions 2019. Le Shield TV standard est une recommandation facile pour tous ceux qui recherchent un moyen simple de diffuser à partir de vos applications de streaming Android préférées. En revanche, ceux qui recherchent plus d’options de connectivité se tourneront vers le Shield TV Pro.

Mais les choses se compliquent un peu si vous possédez déjà une ancienne version de NVIDIA Shield TV, en particulier la NVIDIA Shield TV Pro 2017. Il y a de bonnes chances que votre Shield TV fonctionne toujours très bien, grâce à NVIDIA qui fait toujours un excellent travail avec des mises à jour logicielles en temps opportun. Le modèle 2017 était également livré avec 500 Go de stockage interne, ce qui était probablement une des principales raisons pour lesquelles vous avez opté pour le modèle Pro.

Bien sûr, la gamme 2019 propose des mises à niveau techniques qui peuvent valoir la peine d’être mises à niveau. Les deux modèles prennent en charge Dolby Vision et Dolby Atmos, et la mise à l’échelle améliorée par l’IA ne sera pas disponible sur les anciens Shields, donc si cette fonctionnalité vous séduit, cela vaut la peine d’envisager une mise à niveau.

Notre choix

NVIDIA Shield Android TV 4K HDR

Le meilleur équilibre entre prix et fonctionnalités

Le téléviseur NVIDIA Shield non-Pro est un nouveau design compact qui offre toujours des performances exceptionnelles et une mise à l’échelle améliorée alimentée par l’IA. Un excellent choix si vous voulez la meilleure expérience Android TV.

Mise à niveau subtile

NVIDIA Shield Android TV Pro 4K HDR

Pour les passionnés de streaming hardcore

Le Shield TV Pro est le meilleur choix si vous vous souciez du stockage extensible, de l’utilisation de votre Shield TV comme serveur Plex et des offres de jeux de NVIDIA. Il offre plus d’options de connectivité et peut être utilisé comme hub pour SmartThings.

