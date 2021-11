Nvidia veut remplir les mondes virtuel et physique d’avatars d’IA

Nvidia a annoncé une nouvelle plate-forme de création d’agents virtuels nommée Omniverse Avatar. La plate-forme combine un certain nombre de technologies discrètes – y compris la reconnaissance vocale, la parole synthétique, le suivi du visage et l’animation d’avatars 3D – qui, selon Nvidia, peuvent être utilisées pour alimenter une gamme d’agents virtuels.

Lors d’une présentation lors de la conférence annuelle GTC de l’entreprise, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a présenté quelques démos utilisant la technologie Omniverse Avatar. Dans l’un, un personnage animé mignon dans un kiosque numérique parle à un couple à travers le menu d’un restaurant de restauration rapide, répondant à des questions telles que les plats végétariens. Le personnage utilise la technologie de suivi du visage pour maintenir un contact visuel avec les clients et répondre à leurs expressions faciales. « Cela sera utile pour la vente au détail intelligente, les services au volant et le service client », a déclaré Huang à propos de la technologie.

Dans une démo, la technologie d’avatar de Nvidia a été utilisée pour créer un personnage mignon qui a parlé à un couple à travers un menu.

Dans une autre démo, une version jouet animée de Huang a répondu à des questions sur des sujets tels que le changement climatique et la production de protéines, et dans une troisième, quelqu’un a utilisé un avatar animé réaliste d’eux-mêmes comme remplaçant lors d’une conférence téléphonique. L’appelant portait des vêtements décontractés dans un café très fréquenté, mais son avatar virtuel était habillé élégamment et parlait sans aucun bruit de fond. Ce dernier exemple s’appuie sur les travaux du projet Maxine de Nvidia, qui vise à améliorer les problèmes courants liés à la visioconférence (comme les flux de faible qualité et le maintien du contact visuel) à l’aide de correctifs d’apprentissage automatique.

(Vous pouvez voir la version jouet de Huang dans la vidéo ci-dessous, à partir de 28 minutes. Ou passez à 1 heure 22 minutes pour voir la démo du kiosque.)

L’annonce Omniverse Avatar fait partie de la vision « omniverse » incontournable de Nvidia – une image de marque grandiose pour une collection nébuleuse de technologies. Comme le « métavers », l’« omnivers » concerne essentiellement des mondes virtuels partagés qui permettent une collaboration à distance. Mais par rapport à la vision avancée par Meta, propriétaire de Facebook, Nvidia se soucie moins de transporter vos réunions de bureau dans la réalité virtuelle que de reproduire des environnements industriels avec des homologues virtuels et, dans le cas de son travail d’avatar, de créer des avatars qui interagissent avec les gens. dans le monde physique.

Comme toujours avec ces présentations, les démos de Nvidia semblaient assez lisses, mais on ne sait pas à quel point cette technologie sera utile dans le monde réel. Avec le personnage du kiosque, par exemple, il n’est pas clair si les clients préféreront réellement ce type d’expérience interactive à la simple sélection des éléments qu’ils souhaitent dans un menu. Huang a noté dans la présentation que l’avatar a un temps de réponse de deux secondes – plus lent qu’un humain et susceptible de provoquer des frustrations si les clients sont pressés. De même, bien que la technologie Project Maxine de l’entreprise semble flash, nous n’avons pas encore vu qu’elle ait un impact significatif dans le monde réel.