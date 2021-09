NXT a pris le relais ? Plus : Aperçu « All Out »

David et Kaz ouvrent la série avec leurs réactions aux récents rapports selon lesquels Vince McMahon et Bruce Prichard pourraient éventuellement devenir producteurs exécutifs de NXT (01h00). Ensuite, ils discutent des prochaines étapes pour l’agent libre Adam Cole (29:00). Ils passent également du temps à regarder en arrière l’épisode de Raw de cette semaine, y compris le combat de tournage spéculé entre Nia Jax et Charlotte Flair (41h00). Plus tard, ils ont aperçu All Out d’AEW, y compris le retour sur le ring de CM Punk contre Darby Allin (49:00).

Hôtes : David Shoemaker et Kazeem Famuyide

Assistant de production : Jonathan Kermah

S’abonner: Spotify