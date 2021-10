David et Kaz nous offrent une version spéciale Halloween de Sell or No Sell qui inclut Kayla Braxton déguisée en Paul Heyman (05:27). De plus, ils discutent du plan de Ring of Honor de faire une pause à la fin de l’année (24:33), du tournage travaillé entre Charlotte Flair et Becky Lynch (34:36) et Halloween Havoc de NXT (53:01).

Hôtes : David Shoemaker et Kazeem Famuyide

Producteur : Brian H. Waters

