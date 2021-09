Nxtra d’Airtel investira 5 000 crores de roupies, vise à augmenter la capacité de son centre de données

in

« Nxtra by Airtel vise à être à l’avant-garde de cette croissance et prévoit d’investir 5 000 crores de roupies d’ici 2025 pour développer davantage son réseau de centres de données hyperscale et edge, leader du secteur. Cela inclura de nouveaux parcs de centres de données dans les principales villes métropolitaines », a déclaré Bharti.

La branche du centre de données de Bharti Airtel, Nxtra, investira 5 000 crores de roupies au cours des quatre prochaines années pour tripler la capacité de son centre de données à 400 MW, alors que l’opérateur de télécommunications vise à étendre d’autres sources de revenus et cherche à augmenter sa part dans l’activité des entreprises, un jeu à marges élevées.

Dans le cadre de l’expansion, Nxtra mettra en place sept centres de données à Mumbai, Pune, Bengaluru, Hyderabad, Noida, Chennai et Kolkata. Le groupe basé à Delhi exploite déjà 10 grands et 120 centres de données de périphérie en Inde et gère des stations d’atterrissage de sous-marins. Il offre une solution intégrée évolutive aux hyperscalers mondiaux, aux grandes entreprises indiennes, aux start-ups, aux PME et aux gouvernements.

Avec la 5G au coin de la rue, une économie numérique en croissance rapide, des entreprises en transition vers le cloud et des réglementations locales en matière de stockage de données, l’Inde connaît une forte demande pour des solutions de datacenter fiables, a-t-il ajouté.

Sur la justification de l’expansion, le PDG de l’entreprise Airtel, Ajay Chitkara, a déclaré qu’Airtel avait construit le plus grand réseau de centres de données en Inde et qu’il doublait maintenant cette activité pour développer son réseau, qui sera au cœur de la 5G et de l’Inde numérique.

« Au cours des trois dernières années, notre chiffre d’affaires a triplé grâce aux centres de données. Nous nous attendons à ce qu’il continue de croître car il s’agit d’une énorme opportunité. Nous sommes le seul acteur intégré à pouvoir proposer une connectivité et des centres de données. Nous veillons à ce que chaque système de câble nouveau et existant atterrisse dans ces centres de données », a souligné Chitkara.

L’expansion sera financée par les flux de trésorerie de l’entreprise et les fonds du récent investissement de Carlyle Group. Nxtra augmentera l’utilisation d’énergie verte pour ses centres de données, visant à fournir 50% de ses besoins en énergie à partir de moyens renouvelables.

L’expansion de Nxtra intervient après que le rival de Bharti, Reliance Jio, a signé un accord avec Microsoft en 2019 pour construire des centres de données à travers l’Inde, et en 2021 s’est associé à Google pour renforcer les offres des entreprises et des consommateurs, alors qu’il prévoit de lancer des services 5G.

L’industrie indienne des centres de données devrait plus que doubler sa capacité installée d’environ 450 MW à 1 074 MW d’ici 2023. Environ 508 MW d’approvisionnement devraient être ajoutés entre le deuxième semestre 2021 et 2023. Le marché devrait atteindre 4 milliards de dollars (environ Rs 29 500 crores) d’ici 2025.

Selon JLL India, la demande de centres de données a augmenté rapidement en raison de l’utilisation croissante du numérique provenant de la main-d’œuvre distribuée, des problèmes croissants de sécurité des données et des interruptions d’activité. Les services bancaires et financiers adoptent des options hybrides pour répondre à la croissance numérique. Les plates-formes vidéo et de jeux développées localement, au milieu d’une forte croissance du nombre d’utilisateurs, alimentent également la demande.

