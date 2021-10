NY AG Letitia James annoncera sa candidature au poste de gouverneur: rapport

Le procureur général de New York, Letitia James, prévoit d’annoncer une candidature pour devenir le prochain gouverneur de l’État, avec une annonce officielle à venir dès jeudi, selon un rapport.

« Le procureur général Letitia James a pris une décision concernant la course du gouverneur », a déclaré la conseillère de James, Kimberly Peeler-Allen. « Elle l’annoncera dans les prochains jours. »

Cette décision sera de se lancer dans la course, ont déclaré au New York Times six dirigeants démocrates informés de ses plans. James prévoit de défier l’actuel gouverneur de New York Kathy Hochul, qui a remplacé l’ancien gouverneur en proie aux scandales Andrew Cuomo après sa démission plus tôt cette année, lors de la primaire démocrate de l’année prochaine.

Le procureur général de l’État de New York, Letitia James (avec l’aimable autorisation du procureur général de l’État de New York via AP)

KATHY HOCHUL DEVIENDRA LA PREMIÈRE FEMME GOUVERNEUR DE NY APRÈS LA DÉMISSION DE CUOMO

Les initiés démocrates disent que l’équipe du procureur général a déjà recherché des approbations précoces pour aider à lancer la campagne après des mois de délibérations sur l’opportunité de se présenter.

James a précédemment siégé au conseil municipal de New York en tant que représentant de Brooklyn et, s’il était élu, il deviendrait la première femme noire à être élue gouverneur des États-Unis.

L’ancien gouverneur de New York Andrew Cuomo (AP Photo/Seth Wenig, Pool)

Elle a reçu les éloges de ses collègues démocrates ces dernières années pour les affrontements avec la National Rifle Association et l’ancien président Donald Trump, tout en supervisant les allégations de harcèlement sexuel contre Cuomo qui ont conduit à sa démission éventuelle.

« Ce sera un moment décisif d’avoir un gouverneur en exercice défié par l’actuel procureur général du même parti qui sont tous deux historiques à part entière », a déclaré le sénateur de l’État démocrate Brad Hoylam au New York Times.

Le gouverneur de New York Kathy Hochul. (AP Photo/Hans Pennink) (AP)

« C’est le début de la compréhension des différences entre les candidats et de leur position sur différentes questions et en quoi ils diffèrent dans leurs philosophies de gouvernance, nous sommes donc vraiment au début de ce qui va être un calendrier très rapide, mais compressé , » il a continué.

Parmi les autres démocrates qui envisagent toujours de se présenter, citons le maire de New York Bill de Blasio et le représentant Thomas Suozzi, DN.Y., qui représente actuellement le 3e district du Congrès de New York.