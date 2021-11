NY Fed lance une aile de recherche Fintech avec l’aide du BIS

La Banque fédérale de réserve de New York a lancé le New York Innovation Center (NYIC) pour créer et tester de nouvelles technologies financières, notamment les monnaies numériques de la banque centrale (CBDC), les pièces stables et les paiements transfrontaliers, a annoncé lundi la division de la banque centrale.

Le NYIC est le résultat d’un partenariat stratégique entre la Fed de New York et le Centre d’innovation de la Banque des règlements internationaux (BRI). Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine, a déclaré que le centre d’innovation favoriserait la collaboration et le partage d’expertise entre les banques centrales, lors d’un événement virtuel marquant le lancement du NYIC.

« En particulier, le partenariat soutiendra notre analyse des monnaies numériques, y compris les monnaies numériques des banques centrales, contribuera à améliorer notre système de paiement actuel, en mettant particulièrement l’accent sur des paiements transfrontaliers plus rapides et moins chers », a déclaré Powell.

Selon l’annonce du lancement, le NYIC prévoit de se concentrer sur cinq domaines dits d’opportunité : la technologie de surveillance et de réglementation, les infrastructures des marchés financiers, l’avenir de l’argent, la finance ouverte et le risque climatique. Le NYIC sera dirigé par Per von Zelowitz, ancien de PricewaterhouseCoopers (PWC), qui a rejoint la Fed de New York en juillet.

Zelowitz a déclaré lors de l’événement virtuel que l’un des cinq domaines d’intervention, l’avenir de l’argent, est lié aux travaux du centre sur les monnaies numériques. Les CBDC sont un domaine d’intérêt critique, selon Zelowitz.

« Mais [this] pourrait également inclure des travaux spécifiques aux pièces stables et aux crypto-monnaies et à d’autres domaines qui pourraient être pertinents de notre point de vue », a déclaré Zelowitz.

Le NYIC rejoindra la liste croissante des pôles d’innovation BIS, qui comprend déjà Singapour, la Suisse et Hong Kong. Plus tôt cette année, les travaux du centre d’innovation de Hong Kong sur un prototype impliquant plusieurs CBDC ont montré que les monnaies numériques et la technologie du grand livre distribué pourraient potentiellement faciliter des paiements transfrontaliers moins chers et plus sûrs. L’année prochaine, 22 poids lourds de l’industrie, dont Goldman Sachs et HSBC, piloteront cette plate-forme multi-CBDC (appelée le projet mBridge) dans plusieurs juridictions.

« Le hub n’est pas un think tank, c’est un laboratoire. Il construit des preuves de concept et des prototypes à l’aide de nouvelles technologies. Il organise des hackathons pour s’engager avec l’ensemble de la communauté, rechercher des technologies et trouver des idées pour des projets », a déclaré Agustín Carstens, directeur général de BIS lors de l’événement.

La BRI prévoit d’ouvrir davantage de hubs au Canada et dans le système euro, a déclaré Carstens.