N’y pensez même pas: Kate Winslet exige qu’ils ne suppriment pas les rides dans la publicité HBO – El Sol de México

Kate Winslet a exigé que son visage ne soit pas touché sur l’affiche promotionnelle de la série HBO “Mare of Easttown”, malgré la résistance de l’équipe publicitaire.

“Ils m’ont dit ‘vous ne pouvez pas’ et j’ai répondu ‘les gens, je sais combien de rides mes yeux ont, s’il vous plaît, remettez-les en place'”, a déclaré l’actrice dans une interview au New York Times, quelques heures avant la diffusion de l’émission. .fin de la mini-série.

Winslet a expliqué qu’elle avait renvoyé l’affiche au service graphique deux fois jusqu’à ce qu’elle s’assure que son visage n’était pas trop retouché.

Pendant le tournage, il a également empêché le réalisateur Craig Zobel de modifier le corps de l’actrice par ordinateur dans une scène de sexe.

Apparemment, en regardant les scènes, ils ont remarqué qu’un petit ventre dépassait et le cinéaste a promis qu’ils “amélioreraient” l’image.

« N’y pensez même pas, » fut la réponse de Winslet.

L’actrice, qui a recueilli des critiques élogieuses et figure parmi les favorites pour la prochaine saison des récompenses, a expliqué au journal que, pour s’adapter le plus possible à la réalité du personnage, elle a demandé à l’équipe d’éclairage de s’assurer que son visage ” n’a pas été bien vu “à la caméra.

“Je suppose que c’est pourquoi les gens se sont liés à ce personnage comme ils l’ont fait. Parce qu’il n’y a clairement pas de filtres”, a expliqué Winslet après s’être souvenu qu’il avait 46 ans.

“C’est une femme imparfaite et pleinement fonctionnelle, avec un corps et un visage adaptés à son âge, sa vie et l’endroit d’où elle vient”, a-t-il ajouté.

➡️ Restez informé sur notre chaîne Google News

L’oscarisée de la meilleure actrice pour “The Reader” (2008) est le protagoniste de cette série limitée (mini-série) sur un détective qui tente de résoudre le cas d’une fille disparue depuis plus d’un an tout en essayant de faire face à leurs problèmes familiaux et affectifs dans une petite ville où tout le monde se connaît, située dans une zone rurale de Pennsylvanie (USA)

“Mare of Easttown” a recueilli des critiques élogieuses et sa finale est devenue la diffusion la plus regardée sur la plate-forme HBO Max, qui a un peu plus d’un an.