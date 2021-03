NY PRÉSENTE LE PREMIER «COVID PASS» DU PAYS ⋆ .

par Mac Slavo, SHTF Plan:

L’État de New York a commencé le processus de suivi et de traçabilité de chaque personne dans l’État et de s’assurer qu’ils reçoivent le vaccin que la classe dirigeante propose. Bientôt, tous ceux qui résident à New York devront avoir le Pass Excelsior, une carte qui prouve que vous avez pris un vaccin Covid-19 ou que vous avez récemment subi un test négatif pour entrer dans les événements et les entreprises.

«Semblable à une carte d’embarquement mobile d’une compagnie aérienne, les individus pourront soit imprimer leur carte, soit la stocker sur leur smartphone à l’aide de l’application Excelsior Pass Wallet», lit-on dans le communiqué de presse annonçant les «passeports».

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Les vraies raisons pour lesquelles des millions d’Américains défieront les mandats et les vaccins Covid

Les entreprises et les sites pourront scanner un code unique pour chaque passeport et consulter l’historique Covid-19 de la personne devant eux. L’application ne montrera pas les antécédents médicaux détaillés, mais plutôt un simple message indiquant que vous êtes ou n’êtes pas vacciné, ou avez ou n’avez pas été récemment testé.

Contrairement à ce que les médias vous disent, la liberté ne vient pas d’un vaccin

Aujourd’hui, nous avons lancé Excelsior Pass, une plate-forme gratuite pour les entreprises et les particuliers qui peut être utilisée pour accéder facilement à une preuve sécurisée d’un test COVID négatif récent ou d’une vaccination. C’est un outil unique en son genre pour aider NY à lutter contre le COVID tout en rouvrant notre économie en toute sécurité. Apprendre encore plus: – Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 26 mars 2021

New York ne sera pas le seul État à introduire un «passeport vaccinal».

De nombreux responsables ont déjà lancé l’idée de «passeports de vaccination» ou de preuves de vaccination nécessaires pour que les gens puissent voyager ou se rassembler dans des lieux plus grands. Le conseiller en santé de la Maison Blanche, Anthony Fauci, a déclaré que des «cartes d’immunité» seraient «possibles» l’année dernière, affirmant que l’exigence de tels documents était «en discussion». –RT

L’idée a conduit à une vague de répulsion, notamment de la part des républicains. Le gouverneur Ron DeSantis (R-Floride) a annoncé cette semaine que les «passeports vaccinaux» sont une «idée terrible» et «totalement hors de propos» pour son État.

New York tente de manipuler les gens pour qu’ils achètent la liberté avec laquelle ils sont nés, en échange d’un vaccin expérimental de thérapie génique. Bienvenue en 2021. Le cauchemar continue et peu comprennent même ce qui leur arrive.

En savoir plus @ SHTFPlan.com